大馬華裔部長推「參觀教堂計劃」被指誘穆斯林改教

馬來西亞青年及體育部華裔部長楊巧雙推出參觀教堂活動，被指誘導穆斯林改教，遭警方調查。



星洲網報道，青年及體育部屬下「影響馬來西亞計劃」組織（Impact Malaysia）的〈Jom Ziarah〉計劃拜訪基督教教堂，部長楊巧雙被警方傳召錄取口供，事件引起社會關注。



馬來社會非政府組織領袖巴德魯希山在臉書專頁發文，誹謗楊巧雙指青年部旗下機構在她帶領下，成為基督教傳教組織，巴德魯希山也到冼都警區錄口供。



據馬來郵報報道，「影響馬來西亞計劃組織」接獲青年部部長楊巧雙指示，已經將有關一切拜訪宗教場所活動取消，未來也不再舉辦任何青年團結計劃，原定拜訪教堂活動亦告吹。該組織指出，有關活動原意是為了讓青年了解不同宗教，該計劃早前曾經帶領青年參加清真寺和錫克廟。



對於被指控通過該活動宣揚基督教，楊巧雙為自己平反，認為「因為我是華人，也是基督徒及行動黨背景才被攻擊」，她並且指出有關活動自從國盟執政期間就已經存在，今次事件因為自己的種族、宗教信仰及政黨背景成為被攻擊目標。



本身是律師的楊巧雙強調，有關活動不涉及穆斯林改教，也沒有任何穆斯林因為這場活動踏足教堂，「作為律師非常清楚了解聯邦憲法及國內法律嚴明的內容，不會做出違反法律的行為。」



事件繼續發酵，旅遊創意產業及表演藝術部長拿督斯里阿都卡林日前出席公眾活動時，表示楊巧雙被傳召是很荒謬的事。他認為這場活動很普遍，還可以讓任何不同信仰的人瞭解其他信仰，原意是好的。



他透露自己也是在教會學校讀書，中五的時候還需要讀《聖經知識》，但不會因此脫離本身的宗教信仰，質疑去教堂是否就會直接讓穆斯林改變信仰？不相信參觀教堂就會脫離自己的宗教。

