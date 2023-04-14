灣區短宣中心探討斷捨離 陳詩佩：清除情緒毒素7答問

灣區基督徒短期宣教訓練中心3月25日舉辦講座，介紹斷捨離如何提高生命質素。亞馬遜區域經理陳詩佩指出，斷捨離包括外在和內在兩方面。外在斷捨離可從時間，空間和金錢釐定生活目標，有助性格變積極；內在斷捨離可循7個自我檢視問題測試心靈狀況、清除情緒毒素，陳詩佩強調，認識主耶稣是最有效的內在斷捨離方法。



外在斷捨離持恆性格變主動



陳詩佩指出斷捨離分外在和內在，外在是指斷絕不需要的東西，捨棄多餘物品、脫離對物品的執著、檢視自己與身邊物品活動、朋友關係的取捨觀念。斷捨離可以改變我們的生活，例如時間多了、在家中享受、自己變得主動積極，甚至透過拍賣物品賺取費用，以至購買時都會想多一點。



家居斷捨離的原則並不等於極簡主義，而是檢視自己時間空間金錢能力，鎖定目標將目標分大小，實踐的時候可以分類，例如哪些是信件、發票、用完的包裝、過期物品、壞掉的東西、贈品類別等。



斷捨離是長期的，陳詩佩教導如何持之以恆，提出「買的藝術」及「拿的藝術」，便宜並不成為買的理由、免費贈品也不是可以拿；另建議「一加一方法」，每買一件衫就要放棄家裡一件衫確保衣櫃整潔，此外將物品放在方便可取的位置，包裝的袋子和盒子每次回家即棄掉。



內在斷捨離清除情緒毒素



坊間的斷捨離著重外在，陳詩佩強調內在也需要斷捨離，即是心靈的斷捨離：「斷」找出令自己心情煩躁的原因，斷絕情緒毒素；「捨」是捨去心靈雜物；「離」然後劃清界線脫離這些生命雜質。



陳詩佩介紹找出導致情緒毒素的方法，例如甚麼事令自己過度關注？甚麼人令自己擔憂？資訊過度都會導致心靈充斥雜物，甚至是傷痛的回憶。她指出，過往人際關係帶來的傷害，隨著時間過去仍然潛藏在內心，當再次回憶的時候仍然有痛的感覺；或對一些親人過度關注換來愛心被拒絕感到憤怒。



情緒毒素帶來不少的壞處，外在方面身體機能急速衰老、終日愁眉苦臉、生人勿近；內在方面容易引起細胞病變、其他危疾出現、減弱人體抵禦疾病的能力。



自我檢視心靈斷捨離7問題：



1. 自己所思想或憂慮的是否可以幫人助己？



2. 嬲怒別人的情緒對方不知道，反而傷害自己，是否值得？



3. 擔心的事情是否超越自己能力，或個人能力可以解決？



4. 自己是否想多了而需要修正？



5. 這些事情會否令自己沮喪？



6. 這些事情會否令自己失去動力？



7. 這些事情是否讓自己的工作、生活、家庭關係陷入低潮？



陳詩佩同時提出多項建議，例如每天生活規律定時、無需太接近新聞資訊，這令自己出現負面情緒；提醒自己減少對人和事物的比較和執著；量力而為、適當的拒絕；切勿將人的過錯來懲罰自己，反正對方不在乎甚至不知道，因此多些吸收正面的訊息與正向思想的人相處，還有聆聽輕音樂陶冶性情、多做運動。



最有效的內在斷捨離是認識主耶穌，讓神為我們排走情緒毒素，安靜默想祈禱，重新尋找心靈空間。陳詩佩表示以神賜的智慧，從另一個角度設身處地看對方的感受，便懂得與對方相處，她並以馬太福音11章28節鼓勵大家：「凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我就使你們得安息。」

