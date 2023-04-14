葛培理故居改建成退修所 凝聚基督教傳道者的心靈攸關

著名佈道家葛培理（Billy Graham）故居改建為退修中心，對象給牧師、宣教士作為中短期休息安靜從新得力之處，申請入住免收費用。



世界知名佈道家葛培理故居在北卡羅來納州（North Carolina）蒙特婁（Montreat） ，如今開放給事奉生涯出現疲態的牧師或宣教士，作為身心靈休息之處。



促成這項事工是夏洛特商人斯蒂芬·L·托馬斯（Stephen L. Thomas）、演員柯克· 卡梅倫（Kirk Cameron）、露絲· 葛培理（Ruth Graham），她為葛培理三女兒，亦是作家兼演講家。



據葛培理之家（Billy's Home Place Ministry）網站稱，故居將改建成為退修中心，旨在「讓牧師恢復活力，幫助基督徒通過深入研究神的話語發現神的旨意」，服侍對象是傳教士或20年以上牧職生涯的牧師 只，要填寫表格申請人可免費入住。



葛培理故居外貌仍處於原狀，周圍有幾條風景如畫的步行道和小溪，屋內保留了原本的家具、書籍、照片和紀念品，是葛培理夫婦早年家庭生活的時光留影，也是葛培理一家人的屬靈遺產。



葛培理當年在這裡寫下無數著名的講道稿，謙卑的僕人在世界各地分享耶穌基督的福音，他經常在二樓書房的細小寫字枱前面工作，默想基督、撰寫講道稿；圖書館則留下了葛培理為無數未悔改的靈魂祈禱的足跡， 贏得美國牧師的美譽，葛培理於2018年2月安息主懷，享年99歲。

