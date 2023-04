神學論壇分辨中韓異端 王美鍾院長析共同特性：自創末世論

新冠疫情肆虐期間,異端邪教透過各種手段接觸會友傳别的福音,馬來西亞浸信會神學院舉辦「如何分辨中韓異端」線上神學論壇,王美鍾院長分析異端的共同特性,例如教主有新的啟示、自創末世論等;異端研究者梁志光傳道分析中國異端全能神教會管理體系;韓國衛理公會資深牧者白永基回應為何韓國多異端時指,它們誤解「東方興起」的教義。



分辨異端如檢測病毒



馬來西亞浸信會神學院院長王美鍾指,分辨異端旨在教會幫助信徒持守真道化解屬靈的掙扎。異端的共同特性包括聖經之外另有他們的經典、強調聖經原來有新的啟示、扭曲基督論和神論、對於末世過於具體描述、創立自己一套的末世論、道德行為也出現偏差、獨裁式的控制教徒。



王美鍾教我們分辨異端,將它看為信仰病毒,用可疑病例來測試例如「溫度」——異端的人會過度熱情;「咳嗽」——異端隱藏著神秘掩飾的道。因此我們檢測病毒的時候用聖經作為測試劑、用基督論和三一論作為指標。



對於超級傳染者要跟他們有安全的距離,不要讓異端信徒接觸教會的弟兄姊妹、公開和拒絕他們來聚會。



對於輕微病患、重度病患者,我們要用耶穌基督為救主和生命的主作疫苗,抵抗和加強免疫力,學習門徒訓練、神學教育以致不被迷惑。



中國全能神教會:潛入教會活躍社交平台



異端研究者、飛鴿傳播創辦人及媒體製作人梁志光分析中國異端東方閃電(後改名為「全能神教會」),該教會組織管理體系以「祭祀」為首,從上至下共6級分別為監察組、九大牧區(除了西藏和港澳台,還有30個省市自治區)、區(地級市)、小區(縣城和縣級市)、教會(鄉鎮)、小組或稱排(村莊)並相應設有13類職級。



監察組共有7人也被稱為7長老,大祭司是趙維山,2000年逃亡到美國;組織最頂級是女基督,患有精神分裂症的楊向彬,是名義上的最高權威者,2000年被中國政府查擊跟隨趙維山流亡美國。



全能神教會傳教手法計有:潛入當地教會、活躍於社交平台,在香港設有分支,也滲透到馬來西亞,梁志光呼籲留意他們傳的是甚麼,並非憑傳教的人外表來分辨。



韓國異端誤解以賽亞書「東方興起」的意思



至於韓國為何有這麼多異端出現?韓國衛理公會資深牧者、宣教研究學者白永基牧師指出,韓國異端有50個以上,它們誤解以賽亞書41章2節的經文:「誰從東方興起一人,憑公義召他來到腳前呢?耶和華將列國交給他,使他管轄君王,把他們如灰塵交與他的刀,如風吹的碎秸交與他的弓。」



韓國的異端錯誤地解釋「東方興起」、「耶和華將列國交給他」、「使他管轄君王」的意思。韓國異端新天地耶穌教證據帳幕聖殿是其中之一,該組織成立於1984年,總會長李萬熙自稱救世主,聲稱耶穌基督曾出現在他面前。



白永基稱,1999年到韓國的時候這異端教會的規模還不是太大,2000年迅速發展,傳教手法非常狡猾,用「迷惑」了解對象、搜集個人信息、提供免費學習韓語;設有「福音房」一對一替信徒查經非常的親切,但否認新天新地;設有「中心」用8至9個月時間教信徒學習解釋聖經的比喻。



教義方面,新天新地解釋聖經的歷史是背道→滅亡→救恩,但是耶穌的救恩未完全,需要另外一個救恩者就是李萬熙,在新天新地由他分辨綿羊和山羊。然而基督教的歷史觀包含三元素:上帝的創造→人類墮落→耶穌基督的救恩,約翰福音10章10節早已指出:「盜賊來,無非要偷竊,殺害,毀壞;我來了,是要叫羊得生命,並且得的更豐盛。」



此外,新天新地的偽裝團體包括:International Youth Fellowship、International Women's Peace Group、International Peace Youth Group、Declaration of Peace and Cessation of War。



馬來西亞浸信會神學院2月27日舉辦線上神學論壇:「如何分辨中韓異端」,剖析異端內容與作法,幫助教會使用護教的原則抵擋異端。講員:王美鍾院長、梁志光傳道、白永基牧師;主持人:傅子盛牧師;中文及印尼文現場翻譯,累積5千多人次觀看。