聖殤之旅2023：吳振智籲信徒接受永恆冠冕

大衛城文化中心於受難周舉辦「聖殤之旅2023」，今年總主題為「還我觸感」，吳振智牧師昨（5日）講道，描述耶穌基督釘十字架之前被兵丁戲弄強加荊棘冠冕和穿上紫袍，呼籲信徒以感恩的心跪在上帝面前重新接受這項冠冕，成為一生的盼望。



「聖殤之旅2023」4月2日至8日展開，大衞城文化中心總監吳振智牧師在第四晚以「荊」為題，描述耶穌基督釘十字架之前的情境。



耶穌在彼拉多面前整晚受審，彼拉多卻找不到任何罪狀就交給祭司長，耶穌背著自己的十字架出來到了「髑髏地」，兵丁將荊棘冠冕加在耶穌頭上（約翰福音19章）。



吳振智解釋，荊棘冠冕是一個羞辱的記號，兵丁還給耶穌穿上紫袍，這卻是上帝早已為耶穌預備的，刑場上的司令官百夫長最後都說：「這人真是神的兒子！」（馬可福音15:39）耶穌基督不會因為人的羞辱剝奪了身分的輕重。



信徒紀念基督的復活就要贏得那頂永不衰殘的榮耀冠冕，浪子比喻中的小兒子回家，父親卻給他穿上袍子，意味著這件袍子就是耶穌基督，並且將這件袍交給今天的信徒。



吳振智指出，「今天大家在聖殤之旅整個過程，需要我們記得能夠穿上潔白的細麻衣，重新穿上這件義袍，將來可以得到這永不衰殘的冠冕，乃因耶穌基督預先將荊棘冠冕和紫色的袍戴上後又脫下。祂原本擁有的永恆君主極榮耀的皇袍，那件白衣裳早已血跡斑斑。」



他呼籲信徒「以一個感恩的心跪在上帝面前，重新接受這項冠冕，成為我們一生的盼望。」



大衞城文化中心舉辦「聖殤之旅2023」，於4月2至8日（主日至周六）一連七天晚上8時在該中心YouTube頻道直播，講員：吳振智牧師，總主題：「還我觸感」，七晚分題：「唾」、「掌」、「鞭」、「荊」、「釘」、「架」、「醋」。

