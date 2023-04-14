恩光書院7周年校慶現身長洲 梁永泰率眾籲神祝福香港

恩光書院4月8日在長洲舉行7周年校慶暨感恩分享會，來自院校同學和支持者約30多人參加，梁永泰院長以「這地屬我」為題分享教育遠象，籲培訓基督徒未來領袖面對港人身分危機，並率眾立誓宣告神祝福香港；資深家庭治療師陳幼莉向本報透露書院將於7月開辦新課程，塑造未來家庭應對未來趨勢。



疫後復辦 復活節身心靈退修



恩光書院舉辦感恩分享會旨在過去幾年港人深刻經歷疫情與社會運動，身心靈需要休息重新得力，盼望在退修營會裡一同分享主的恩典和安慰，在復活節期間領略神偉大的愛。



該院同工Joyce向本報透露，去年11月恩光書院踏進第7周年，以往曾舉辦同類的聚會，只是疫情之下停辦，今年復辦實體感恩分享會，參加者有教牧、院校的同學和畢業生，還有支持者約30多人。



當日的活動結合動態與靜態，先有熱身遊戲，大家一起規劃神國度之下的世界觀，繼而梁永泰院長主題分享，最後參加者到海邊與神立約接受神的祝福，並且深信香港這地永屬於主。



恩光書院校董翁傳鏗牧師以禱告開始時指出，恩光書院是主不斷的創造和更新我們的文化，並祈求主賜力量洞見引領人在祂的國度有分，以及更多人認識主。



遊戲部分，陳栢麟主持要求每小組的成員圍繞主題「整全建立世界觀」，這也是恩光書院的異象和使命，輪流交換繪畫出每個分題：神的地土、神的社會、神的群體、神的教育，集結成一幅全景圖，呈現出透過教育神為我們規劃的未來藍圖。



梁永泰：港人身分危機 恩光培訓未來領袖



梁永泰院長則以「這地屬我」為題分享恩光書院在教育上的遠象，培訓100多名基督徒領袖進入不同的群體，願香港這地得神的榮耀。



院長從復活節談起，表示復活節是重要的日子給人有盼望，死亡不是終結是新的開始，死亡有多種類：肉身的死亡和心靈的死亡，心死對未來就沒有盼望，正所謂「躺平」，然而恩光書院相信心死可以復活重現盼望，並且引用先知以利亞從低谷重新燃起盼望的故事。



列王記上17章記載以色列王亞哈行惡，耶和華降旱災，先知以利亞宣告將會三年不下雨，並且與異教神祇巴力比試，打敗450名假先知，要以色列人知道耶和華是真神。他本以為全國民眾大復興，換來被皇后耶洗別追殺，人生頓然覺得無意義出現身分危機，神就給他使命膏立以利沙，從心死再次起來。



梁永泰指出，今天香港自開埠以來港人出現最大的身分危機，各行領袖離開本土集體出現群體模糊，如何在幽暗展現光明呢？恩光書院為此以基督為本的信念建立有意義的群體，「製造」領袖，栽培一百多位基督徒領袖為學生，冠以基督的榮耀成為未來的領䄂，「恩光」有恩膏之意，為的是榮耀香港這地，而這地從來都是屬於神。



恩光新課程：未來家庭應對未來趨勢



資深個人、婚姻家庭治療師陳幼莉接受本報訪問時表示，今年7至8月將會與教學團隊開辦新的課程，主題圍繞應對未來的趨勢。



現今家庭面對多樣性的衝擊，例如遷移、病痛、離婚、人口老化、培育下一代等，盼望未來的家庭與未來趨勢變化交錯時，透過這些課程探討家庭以持守不變的信仰力量，在轉變中重新創建未來，其一是在家庭教育，父母擔當傳承基督教核心信仰的角色。



陳幼莉：父母作生命導師化解信二代信仰危機



被問到信二代出現信仰危機，怎樣強化他們與神的關係，陳幼莉建議從三方面著手。



父母其中角色是生命導師，活出靠主跨越挫敗的見證，她認為：「今天的年青人要看得見講得通，不明白時容許他們有不同的空間探討，學習不再只是知識要體驗出來。」還有親子之間的感情連繫，尤其是對較大的青少年子女聆聽他們的心聲。



她又建議可以有幾個基督徒家庭連結一起，示範信主核心的價值互補長短，讓信二代明白不能單靠自己也要靠別人靠上帝。



此外，容許信二代對信仰發出的疑問，清除阻礙他們與神建立關係的因素，激發他們看得見神的所是、所在、所為。以上這些元素將包含在新的課程內。



畢業同學Emmanuel：時代領袖課程反思「安心立命」



對於恩光書院帶給同學的啟迪，畢業於「時代領袖碩士課程」的Emmanuel向本報分享，本身是經營教育機構，香港近年發生巨大變遷，修讀該課程讓他反思身分和如何「安心立命」。



Emmanuel認為，人必需先「立命」知道基督徒的身分才再處理「安心」，縱使周圍環境轉變也不驚怕，因為知道上帝的呼召。時代領袖課程拉闊了他的眼界和思維，讓他釋懷「不是做甚麼，而是做啱甚麼，外面變自己不驚變」，他也帶著這種異象和使命進入其教育機構向同學們分享。



海灘立約宣誓：神祝福香港！



感恩分享會在尾聲時，一行人走進東灣海灘面向浪接浪的波濤，與神立約接受神的祝福，深信香港這地永屬於主；呼喊「祝福香港、天涯海角、永不忘記」，各人拋出無忘我花朵。



梁永泰院長跟參加者以啟應方式讀出《立約宣誓》，誓詞大約分三類：從中國近代史，以至政治、法律，三者並且與信仰相連，深信神賦予港人承諾，這地仍屬於神自己。



恩光書院成立於2015年，致力發展基督教高等教育，將上帝國度的價值放在人世間，提供以基督教世界觀為本的學位課程和社群教育，培育各界領袖，與社會學問和文化思潮對話，孕育新時代的領袖素質和機構素養；詳情參恩光書院網頁。

