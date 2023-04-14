「生命倫理講座」探討生死 葉慶華：永恆非永活與主圓滿的愛

每個人只有一次死亡經驗，葉慶華神父在生命倫理講座揭開死亡的奧秘，從基督信仰永恆並非永活，是進入上帝圓滿的愛，鼓勵人將心中掛慮交託給上帝。



向逝者說「再見」：朝向一種願望



死亡沒可能參考過來人的經驗，縱使瀕臨死亡的人分享的經驗也只是個人化，每一個人只有一次死亡的經驗，是否感覺平安源於自己怎樣看生命，怎樣發揮生命源於對人生的願望與喜惡，這些都是動力的泉源。



不論任何環境，人都可以發揮潛能、實現自我、服務社群，縱使社會有戰爭暴力動盪，也如孟子說：「所欲有甚於生者，所惡有甚於死者。」意思是捨生取義、不想見到不公義的事情，每一個人都渴望得到想要的東西憧憬美好的事情，無奈人生渴望的事受著威脅，如處於戰爭的社會、社區暴力、健康疾病等。



每一個人都會有生命結束的時候，唯有以信念支持，挫折逆境中堅持心中所想。在安息禮拜懷念逝去者，生平對家人、身邊的人付出的辛勞，常聽到一句說話與亡者「告別」、「再見」、「後會有期」， 反映大家都朝向一種願望。



理性能解讀死亡？死反映生的問題



葉慶華繼而探討不同宗教對死亡的解讀，人渴望有圓滿的幸福，圓滿包含永遠的意義，也是人性最深的渴望，無奈人生是先天的矛盾，憑甚麼動力活下去呢？不同的哲理和宗教企圖為死亡提供答案。



從理性角度看，人在死亡前善用人一生，對生命意義來說生與死都是一種奧秘，不同的學說不同的解讀，視乎這種解讀是否與自己的經歷產生共鳴。人生是不斷變化，不同階段的經歷有不同的感應，所以這種共鳴是浮動的，小時候相信這哲理宗教教長大後未必相信。



從人生哲理角度看衍生一連串問題：人死後是否塵歸塵土歸土？人生價值怎樣肯定？人死後若說回歸自然，在這種自然之中怎樣安頓在生時的掛念？若沒有一個將來人會感到平安嗎？死的問題反映著生的問題。



基督信仰：永恆非永活乃圓滿的愛



徒基督信仰角度，死亡通向永生，世上有各式各樣的人，有不同際遇，每個人都有不同的變化和差異，理性思維沒法完全明白。



聖經強調，上帝創造天地和世上各式各樣的人，人不是灰塵泥土，是上帝賦予的氣息，有著上帝的樣式。因此，人死後永遠與上帝一起，人因著上帝的愛而生，在世上最後的歸宿也是在上帝的懷抱。



神是愛，人與祂相似，耶穌基督釘十字架彰顯神的愛，為了每一個人的幸福和永生捨己釘十字架，人生的意義在於各種關係中彼此相愛，這種愛使人相似上帝通向永恆。基督徒認為神是愛，愛永存不撓，所以死亡不是人生最後的事實，最終的價值是貫通現世與來生。



基督教所肯定的永恆並非一個永遠活著不死，而是圓滿的愛與神合一的關係，在天國浸沉在上帝的愛裡。死亡不是灰飛煙滅生命從此消失在深淵，乃是進入更新的愛裡。



葉慶華總結，平安來自相信「死亡不是生命的終結」，鼓勵每一個人將心中的掛慮交託給上帝，欣然轉向在主裡無邊的愛，這份愛為我們打開未來的門。



聖神修院神哲學院「生命倫理資源中心」2月18日舉行講座， 葉慶華神父主講，題目為「在死亡面前的智慧」。

