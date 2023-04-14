福音電影《耶穌革命》票房突破5000萬 推出DVD及藍光版

福音電影《耶穌革命》《Jesus Revolution》今年2月上映以來，票房已經超過5000萬美元，並於線上平台播出及推出DVD和藍光版。



《耶穌革命》官方臉書發佈消息，該影片自2月上映以來，票房突破5000萬美元，並且於線上平台推出，此外將於本月25日以DVD和藍光版發售。由於電影觸及兒童不宜成分，吸毒、酗酒、婚姻不忠，被評為PG-13，即13歲或以下人士觀看電影或電視節目時需要家長指引



福音電影《耶穌革命》導演喬恩·歐文（Jon Erwin）表示，考慮將講述美國歷史上最偉大靈性覺醒的故事搬上大銀幕有其價值，



《耶穌革命》背景設定在70年代，改編自真實個案，講述教會打破固囿文化，一位傳教士融入嬉皮士文化，在街頭遇上期望尋找真理的年輕人，向他介紹耶穌，兩人如同路人一起來到接納流浪青年的南加州教堂，迎來了意想不到的復興，繼而影響當時的社區和教會。



豐收基督徒團契領袖、飾演流浪街頭尋道青年的雷格·勞格理（Greg Laurie）指出，《耶穌革命》帶出次文代衝擊教會傳統文化下，福音傳播的新模式。一位保守的牧師為了嬉皮孩子打開教堂大門，摒棄了視他們為「頹廢青年」的偏見和厭惡。



勞格理續指，60、70年代與今天的年輕人沒有甚麼不同，他們都經歷沮喪、心理健康問題，同樣尋求人生的出路。這部電影就是講述一個不完美的年輕人的故事，一位完美的上帝通過不完美的人工作，以至教會復興臨到，因此電影稱之為《耶穌革命》，是一部關於耶穌的電影，並於今年2月24日上映。

