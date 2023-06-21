兒童聖經應用程式10周年 用戶突破1億

兒童聖經軟件（Bible App for Kids）開發10周年進入重要里程碑，下載量超過1億人次。



2013年，YouVersion 和 OneHope 合作開發兒童聖經軟件，目標是為孩子創造一個與上帝的話語互動及實踐的地方，10年後的今天兒童聖經軟件迎來第1億用戶。



YouVersion 創始人兼首席執行官鮑比·格魯內瓦爾德（Bobby Gruenewald）分享：「孩子的生活影響最大是家庭，考慮到這一點，我們很高興看到全世界數百萬家庭選擇轉向聖經，以此認識上帝。」



兒童聖經軟件在世界為人們使用，提供多種語言包括：西班牙語、中文、法語、波蘭語、蒙古語、斯瓦希里語。



「通過這次事情看到每個國家的孩子都愛上了上帝的話語，」OneHope 總裁羅伯·霍斯金斯（Rob Hoskins）說：「我們熱衷於裝備全球教會，讓下一代參與聖經中的互動故事，並幫助為未來的精神成長奠定基礎。」



關注兒童基督教媒體Movieguide曾報導過聖經應用程式的強大功能：



您是否知道 iPhone 的流行使聖經的讀者人數增加了5億多？



iPhone推出時，App Store首批提供的應用程式之一是免費的YouVersion聖經應用程式。



如今，已有超過5億人下載了該應用程式，該應用程式免費為用戶提供1,831種語言2,760種聖經版本，並且沒有廣告。



YouVersion聖經應用程式的創始人格魯內瓦爾德說，他對手機「超級感激」，因為讓他以一種新的方式將人們與聖經聯繫起來。



「我們看到這項技術有潛力將福音傳給人們，」他分享道：「但我們不知道，上帝如何以如此強大的方式使用它，用祂的話語觸及每一個國家和地區的人們，而我們已經能夠成為上帝所做的事情之中，真正令人難以置信的見證。」



格魯內瓦爾德繼續說：「我只是想弄清楚如何使用技術來幫助人們更一致地閱讀聖經。只要有足夠的信心去開始，嘗試一些事情，當然，我們看到上帝所做的是不可思議。我們的信念有所增強，但一開始並不知道它會變成甚麼樣子。」



聖經博物館首席營銷官貝內特（Shannon Bennett）對此表示贊同，認為YouVersion將聖經交到全世界每個人手，將這傳統延續。

