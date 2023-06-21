基督教全國兩會領袖來港討論「基督教中國化」

中港兩地教會領袖近期頻繁交流，日前香港首次舉辦基督教中國化研討會，全國三自主席籲「社會主義核心價值觀來引領」；崇基學院神學院院長葉菁華認為需要「解殖」，挑戰西方神學標準和壟斷性的知識論。



兩地宗教領袖論基督教中國化



香港基督教協進會、中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協會5月18至19日一連兩日舉辦全港首次「基督教中國化」研討會。 大會邀請來自兩地基督教領袖和學者闡述基督教中國化的由來、發展和展望，表示要讓基督教可以長久扎根在中國，並以中國文化的載體成為全球的祝福。



中國基督教三自愛國運動委員會主席徐曉鴻提到，基督教中國化要用社會主義核心價值觀來引領，去崇洋化少講西方歷史故事和名人名言， 多講中國歷史故事貼近老百姓。



神學教育方面，香港中文大學崇基學院神學院院長葉菁華認為，需要「解殖」挑戰西方神學標準和壟斷性的知識論，以此達至神學教育中國化。



其他講者呼籲中國教會必須重視牧養的中國化，在基督普世大使命，以中國化的基督教為橋梁，將中國與世界各地不同文化種族的信徒連接。



天主教、基督教領袖北上交流



該次研討會為中港教會領袖首度匯聚香港的大型活動，而香港教會領袖近期亦頻繁到內地進行交流。



香港教區主教周守仁4月歷史性訪京，與北京教區的主教及神父為培育問題展開對話，回港後呼籲香港教友奉公守法，愛國家、愛教會、愛人民。



中國神學研究院院長黃國維早前（9日）率領教職員代表團訪問三自愛國運動委員會、中國基督教協會及當地教會，討論神學教育及基督教在中國處境化，在會上鼓勵教職人員加深對中國教會和神學教育的了解。

