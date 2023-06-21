影音使團：吳桂行傳道與康熙皇帝、說書人分享宣教文化寶藏

影音使團3月開始舉行福音主日，5月20日由城市宣教部福音事工總監吳桂行傳道主講「只有兩條路，問君走那條？」，藉著極罕有具歷史價值，結合中國傳統及基督教特色的宣教文物，如《1611英皇欽定本聖經》（原版）、《神天聖書》、康熙皇帝《十架頌》，帶出信耶穌走向永生之道的信息。



唯獨聖經是人生指南



吳桂行傳道指出，過往宣教士為福音付出無數代價：「百多年前一代又一代宣教士因為明白基督降生的福音，不惜長途跋涉來到中國，過程非常艱辛甚至犧牲性命。」



宗教改革家馬丁路德總結了五個很重要的「唯獨」——唯獨聖經、唯獨恩典、唯獨信心、唯獨基督、唯獨上帝的榮耀。吳桂行強調，聖經是我們人生當中最重要最重要的指南，我們所有的價值觀、人生觀、世界觀都是建基於唯獨聖經。提摩太前書3章16節說：「聖經都是上帝所默示的，於教訓、督責、使人歸正，教導人學義都是有益的。」聖經是上帝的話，是我們所相信那位創天造地的上帝，我想提醒人不要信民間偶像，是沒用的。」



從宣教文物看福音的價值



吳桂行傳道逐一介紹中華聖經文物館的《聖經》，其中一本極之珍貴、深藏歷史及福音價值的世界頂級文物——《1611英皇欽定本聖經》（原版），當時是英語世界最傑出的翻譯本，由英皇詹姆士一世找了大概五十位學者，用了七年的時間翻譯。「以前一般人是看不到聖經的，只有宗教領袖才看到，但是皇帝翻譯了這本聖經後，有十億本聖經面世。」



翻譯聖經的沉重代價



吳桂行傳道還記得在香港威克理夫聖經翻譯會當董事時，特別被威克理夫所感動，「他很希望全世界所有人都能夠明白上帝的話，但當他這麼做的時候得罪了一些權勢，結果遺骸被人掘出來燒毀。今天我們能夠讀聖經，是很多宣教士用血、用淚付上代價，所以是沉重的代價。」



《1611英皇欽定本聖經》（原版）／香港收藏的神奇故事



如此珍藏的《1611英皇欽定本聖經》（原版），原是由一位前黑幫的蘇格蘭人弟兄持有，他因信主重生後洗心革面，聖經成為他人生的指南，開始從事修復古董聖經事業，當他知道影音使團設立宣教展覽，就割愛出讓此珍品，願中國人也一同認識聖經的悠長歷史與珍貴價值。



甚麼是《神天聖書》？



《神天聖書》是馬禮遜第一本翻譯中文的聖經。神天代表創天造地的上帝值得我們敬畏，而聖書是代表聖子，他們將舊約叫作舊遺詔書，新約叫作新遺詔書，原來在宣教士的心中，上帝的說話就是聖旨，聖旨傳給你就要接，否則會斬首，中國人有三個聖旨，包括詔令文書、罪己詔、遺詔。



吳桂行傳道解釋，詔令文書代表聖旨，皇帝給你一個命令、職位、嘉許，另一個是罪己詔，自我檢討、反省。第三是遺詔，當皇帝離開世界之前要指明誰做接班人。「上帝藉聖經用文字說出祂最後的聖旨，非常重要。」



在福音主日中，影音使團有精心的鋪排，讓參加者有沉浸式的體驗，吳桂行傳道表示中國有很多皇帝，大概有559個，在他心目中有個皇帝最熟悉聖經，就是康熙皇帝。



吳傳道分享之時，飾演康熙皇帝的朱恆偉傳道隨即出現，朗讀傳說由康熙皇帝創作的《十架頌》。



「功成十架血成溪



百丈恩流分自西



身裂四衙半夜路



徒方三背兩番雞



五千鞭撻寸膚裂



六尺懸垂二盜齊



慘痛八垓驚九品



七言一畢萬靈啼」



吳桂行傳道指，這首詩充分表達出耶穌釘十架的痛苦，流血成溪、五千鞭撻、釘在六尺懸垂的十架……非常傷痛。「這首詩十分工整，由一至十都有，亦有尺寸，若對福音書不認識是沒法寫出來。」



民初獨樹一格的宣教方式



「只有兩條路，問君走那條」這麼有意思的標題是來自民初福音畫報。吳桂行傳道詳細解說是哪兩條路：



「你可以信耶穌走向永生之道、光明之路，但你離開則走向黑暗之路、罪惡之路，抉擇很重要，你走錯了方向，是死路一條。」英文有一個字「order」很重要，其中一個意思是「秩序」，很多人偏離上帝的秩序，但聖經有許多上帝的命令（order），讓人找回生命的優次和方向。



吳桂行傳道引用箴言14章12節：「有一條路人以為正，至終成為死亡之路。」他說：「聖經記載所羅門皇帝有一千個妃嬪，很有智慧，但他認為日光之下都是虛空，都是捕風，他說沒了上帝，人生短暫，很快就會過去。」



傳道書8章8節亦提到︰「無人有權力掌管生命，將生命留住，也無人有權力掌管死期。這場爭戰無人能免，邪惡也不能救那好行邪惡的人。」一天我們很快會離開這個世界，你在神面前一定要作出很重要的選擇，未信耶穌，你要選擇這條永生的道路，不要走向黑暗永死的路。



說書人登場 簡易淺白帶出福音



民初時代很多說書人都會用這些福音畫報宣教，在會中陳漢祖博士飾演的說書人隨即登場，用生動的方式帶出人生的痛苦，但亦有出路，聖經告訴我們十字架就是我們人生的出路，我們最大的問題是有罪，綑綁著我們。人只有兩個選擇，如果我們不悔改，就會在惡者當中，但是如果我們相信耶穌就會得救。



吳桂行傳道繼續分享代表影音使團城市宣教部在街頭佈道的故事，向不同國籍的人都會分享詩歌，全場參加者為之感動一同哼唱，並為著吳傳道帶領不同年紀，上至90歲的婆婆一條心信耶穌而感動。



揀選信耶穌之路



在呼召期間，陳漢祖博士分享信耶穌是一條一生跟隨耶穌的路，要繼續成長的，不是一時的決定。他分享到甚麼是傳福音。「傳福音並不是要我們做非常困難的事，其實傳福音就是傳耶穌基督為我們釘死的好消息，這看似簡單，但其實對方信耶穌，生命後翻轉是很重要的。昔日宣教士也不會覺得自己很偉大，沒想到會成為中華聖經文物館的文物。」



陳漢祖博士又分享天國福音像芥菜種，芥菜種子雖然很小，很不起眼的，但是當你願意憑信心分享，將來會成為一棵大樹，然後有很多小鳥棲宿，很多人蒙福。



「傳福音是你人生中最好的路，因為人生再沒有一個更好的投資，就是把福音帶給你身邊的人……全世界最多宣教士的就是中國，義和團事件殺了很多的基督徒、天主教徒，在文物館也有一些法國的報紙記載了這件事情，但義和團之後，更加多宣教士願意到中國傳福音，他們不是恐懼，他們知道這個地方很重要，他們願意付上代價。一位宣教士當時被中國人殺死，他死之前說他相信他們所犧牲的血，會成為中國福音很重要的地基。」



陳博士盼望基督徒能夠學習歷世歷代宣教士，緊記傳福音是一生的事，即使帶著芥菜種這麼小的種子，但當願意付上代價，很多中國人的生命可以改變。



節目連結：



是次福音主日出席人數64人、立志傳福音約16人，重溫https://youtu.be/9HmKqS1GlCY。



節目預告：



5月27日（星期六）早上10時至1時，影音使團繼續有福音主日，主題：「誰可以如此愛我」，由人生熱線輔導員沈謝愛珍師母帶來濟良娃娃愛的故事，歡迎到以下網站報名參加：https://reurl.cc/o0Nb2q（查詢電話：2209-6280）



（新聞稿：影音使團）

