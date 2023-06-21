為中國教會祈禱日：周守仁祝展開新篇章 意華人教團念故土

每年5月24日「為中國教會祈禱日」，天主教香港教區周守仁主教為中國和教會展開新篇章祝禱；教區全人發展委員會禱文中指出香港教會使命，作為普世教會與中國教會的橋樑；意大利華人教團亦舉行活動，為中國教會與華夏故土祈禱，盼留學生和僑民成為福音使徒。



周守仁主教：為中國和教會展開新篇章祝禱



教區主教周守仁昨（24日）在座堂講道中首先提到，普世教會一直為中國教會祈禱、緊密相連，當教會在中國歷史面對不同形式的苦難，在中國近代發展受折騰，教會仍然能夠在某些地方成長和發展。



周守仁強調，苦難對基督徒來說是參與基督的苦難，十字架上的奉獻，所以基督徒不怕苦，為更多人得到救贖參與苦難，籲效法主耶穌在苦難面前堅強，以天父的承諾永遠抱著希望。



他以瑪利亞為例，面對兒子耶穌基督釘十字架悲痛萬分，但沒有令自己陷於絕望，放棄對主的信任，鼓勵基督徒相信「歷史真正的主宰是天主，而不是任何一個有限生命的人，所以有信心期待著歷史的主宰介入，同樣為中國和教會展開新的篇章而祝禱，只要大家樂見和配合就可以」。



香港教會使命：普世教會與中國教會橋樑



教區全人發展委員會為迎接中國教會祈禱日，推出一系列祈禱文，包括為中國的福傳事業、宗教自由、教會聖召、聖職人員和教友祈禱。



禱文祈求主保守教會工作，讓更多人聽到主的聖言；盼望中國不同的信仰者能享有宗教自由；並願更多國內的青年能夠為真理獻身加入司鐸行列牧養主在教會的羊群，把福音廣傳神州大地；教友與牧者精誠團結共同肩負傳揚福音的使命，以言行為基督作見證。



文中亦不忘為香港教會祈禱，盼能成為普世教會與中國教會的往來，履行「橋樑教會」的使命。



意大利華人教團：為中國教會、華夏故土祈禱



此外，意大利華人天主教徒團體5月20、21日在普拉托城與當地居民為中國教會祈禱，祈禱活動已是第十四屆。



普拉托主教（Mons. Giovanni Nerbini）在普拉托華人天主教堂主持彌撒，歡迎主內弟兄姊妹和社會各界朋友一連兩天來臨教堂，為中國教會、華夏故土獻上祈禱，願主保守眾人、願耶穌基督帶領、聖靈的感動，讓更多人認識真理進入教會。



梵蒂岡聖座福音傳播部塔格萊樞機致函祝賀，談到中國教會儘管處於困難和各種考驗，仍蒙召做地上的鹽和世界的光，他鼓勵在意大利的留學生和僑民成為福音的使徒，以善行定結出福音的果實。

