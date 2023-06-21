關愛家傭主日 協進會籲「不虧負不欺壓」寄居者

香港基督教協進會自今年開始將5月28日定為「關愛家傭主日」，主題為「關鍵在於你」，並且發表講章呼籲教內人士關顧外籍家傭的心理和屬靈需求。



香港基督教協進會在網站發佈關愛家傭主日講章，由香港國際差傳教會、印尼家傭關愛組主席符氣松牧師撰寫，選用出埃及記22章21至24節，呼籲堂會回應及採用。



文章指出，根據統計外籍家傭佔香港總人口百分之四，每25人就有一位外傭，這批外傭離鄉別井在香港寄居。按照出埃及記的教導對待寄居者不可虧負也不可欺壓，在以色列民歷史，他們有一段時間寄居埃及面對大饑荒，耶和華透過摩西幫助以色列人度過困境，今天信徒從中學習如何關愛在我們中間「寄居」的家傭。



講章提到「不虧負、不欺壓」，重點在照顧這批外籍家傭的心理需要，幫助她們面對壓力，包括文化適應；長時間與家人分開帶來的家庭問題、憂慮和無力感；還有屬靈上遇見金錢的試探。



在牧養方面，近年不同的香港教會關顧家傭，開設不同的興趣班，甚至聘用印尼牧者到香港全職服事，希望藉著共同語言有效牧養，不過仍然遇上困難，例如同鄉拒絕與印尼基督徒來往。姑勿論多大挑戰，在港的基督徒仍然是幫助這群寄居者不被虧待的關鍵。



最後，牧者鼓勵信徒：「我們的選擇就影響了我們的生命，緊記做神要我們做的，而不是成為欺壓寄居者的埃及人。」

