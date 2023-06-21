五旬節聖靈降臨 學者分析：社會階層重新分配的現象

耶穌復活後五十天聖靈降臨在門徒身上，使徒行傳記載彼得等人得著能力說起別國的話。有學者指出聖靈降臨將社會階層重新分配，從貴族到奴隸、男女老少都被覆蓋，而且蔓延至整個世界。



使徒行傳記載：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒馬利亞，直到地極，作我的見證。」（1:8）五旬節到了門徒聚集一起，聖靈充滿整座房子降落在信徒頭上，「他們就都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才說起別國的話來。」（2:4）



彼得和十一個使徒站起來，從先知約耳所說的話：「神說：在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言；你們的少年人要見異象；老年人要做異夢。」（2:7）這一天，眾人都受了洗門徒增添了三千人。



國際知名研究聖靈學者約翰·利維森（Jack Levison）在《基督郵報》（Christian Post）分析，彼得在五旬節引用約珥先知提到的聖靈降臨，因為彼得知道五旬節發生的事離奇、驚天動地、無邊際好像洪水氾濫。



聖靈澆灌從以色列覆蓋到整個世界、從東邊到西邊、從上面到下面，聖靈的風不會停留一個空間，不會限制在一個國家和教會，是無邊際的。



還有，聖靈是垂直式深入社會各階層，從貴族到奴隸、男性到女性、老年人到年輕人。因此，聖經記載聖靈澆灌非同尋常，是一種社會階層重新再分配的現象，社會秩序重新排列。



利維森結論，聖靈的力量令人驚嘆，溶化了當代社會階層將社會凝聚在一起的膠水！

