葛福臨韓國首爾佈道會 重踏50年前父親傳教地

葛福臨牧師（Franklin Graham）6月3日在韓國首爾世界盃競技場舉行佈道會，重臨父親50年前佈道地方，五天吸引320萬人前來聽福音、超過7萬人決志。



今年為美國著名佈道家葛培理牧師首爾佈道會50周年，其子葛福臨門牧師重回舊地，來自韓國5,700多間教會慶祝。葛福臨牧師在佈道會上呼籲信徒前來接受耶穌基督的救恩，遠離罪惡將靈魂交在主的手裡。



葛福臨門牧師並非首次到南韓舉行佈道會，2007年在釜山教會邀請之下，主領一連四天的佈道大會，期望見證東亞最大的福音運動地方得到復興，當年佈道會一晚吸引6萬人參加、5萬6千座位的體育館座無虛席，在主日晚上更有15萬8千人出赴會，每晚均有數千人回應呼召。



1973人，葛福臨的父親葛培理牧師在首爾的汝矣島舉行韓國首次葛培理佈道大會。結果單單在最後一天，大會創出赴會人數達100萬、10萬人決志的驚人記錄，成為佈道團歷來最大的佈道盛會。



南韓被視為福音大國，五十年前葛培理牧師在南韓推動屬靈運動，改變韓國宗教面貌，基督徒人數倍增。2015年韓國全國人口普查，19.7％的人口為信仰基督新教，15.5％為佛教徒，7.9％信仰羅馬天主教。基督新教與羅馬天主教的信徒加總佔韓國人口中27.6％，基督教為韓國人信仰的最大宗。

