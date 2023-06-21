南丫島現百花樹壁畫 逾百人與巴拿巴學員繪出自信

5月陽光燦爛的周日（21日），能夠凝聚一眾有心人士以壁畫「畫」出愛心，透過藝術傳遞互助互愛精神，實屬美事！由香港註册非牟利機構愛延續愛、香港壁畫協會、基督教巴拿巴愛心服務團聯合主辦，以及心義行服務社 協辦的「基督教巴拿巴愛心服務團 – 愛延續愛之百花樹壁畫協作活動」，早前在藍天白雲的好日子下圓滿舉行。當日有近百位參加者出席，包括家長、學生、義工及贊助單位等踴躍參與，在巴拿巴南丫島訓練之家的外牆上繪畫壁畫，以藝術美化復康中心，為留宿的學員帶出正能量，共創互愛共融的平台。



群策群力「百花樹」開出愛心之花



活動當日天氣炎熱，卻無阻一眾藝術愛好者、善心人士熱心參與以「百花樹」為主題的壁畫創作。身兼 愛延續愛主席及香港壁畫協會創會會長的姚俊傑（Joe Yiu）在活動開幕禮上表示：「衷心感謝一班心義行學生的參與，以及各合作單位和贊助機構的鼎力支持，讓我們在酷熱天氣底下，仍不減對活動的熱誠，順利地為巴拿巴南丫島訓練之家繪製出巨型壁畫，將我們的愛傳遞至中心每一位學員。『百花樹』以共融共創為核心價值，樹上的每一朵花，象徵社區每一個人，以各人的天賦及能力，共同創建和諧美好的社區，而今次活動正好把這個價值實踐出來。」



由愛延續愛主席姚俊傑先生、基督教巴拿巴愛心服務團負責人梁美香姑娘及謝雅儀姑娘、心義行服務社代表曼琪主持開筆禮儀式後，「百花樹壁畫協作活動」正式展開。笑容滿臉的參加者在Joe及一眾導師、義工帶領下，拿起畫筆為中心一幅35米長的外牆着色，讓原本平平無奇的牆壁增添繽紛色彩。



據Joe透露，為了讓巴拿巴南丫島訓練之家的宿生投入活動，他早於活動舉行前的兩個星期已到中心作出指導，讓宿生們在短時間內掌握基本起稿及簡單的繪畫技巧，並於活動當天化身為導師，從旁協助。今次壁畫創作採用綠色品牌Graphenstone環保油漆，能夠吸收二氧化碳及淨化空氣，對人體亦無害，迎合環保大趨勢，其無毒性質有助家長放心讓子女參加活動。



負責活動統籌的香港壁畫協會常務秘書長莫紫芝（Gigi）認為，是次活動能透過藝術教育及壁畫創作傳遞關愛及共融理念，別具意義。基督教巴拿巴愛心服務團負責人梁美香姑娘亦對各界鼎力支持活動表示感謝，認為活動帶領院舍學員繪畫壁畫，發揮了互助互愛的團體精神，讓她們重拾自信及人生價值。而心義行服務社代表曼琪則大讚「百花樹壁畫協作活動」提供了一個愉快難忘的壁畫體驗予各個參與家庭，讓大家在天氣美好的周日，一邊共享天倫，一邊畫出正能量，建立互助互愛的復康中心。



眾志成城，愛心企業全力支持



是次「百花樹壁畫協作活動」獲多家愛心企業支持，Joe亦即場向各贊助單位致謝，當中包括（排名不分先後）：香港壁畫協會、普門堂、 Graphenstone Hong Kong、康泓數碼圖像（香港）有限公司、COCOON Plus Asia Ltd、Creative Master Group、Medisana Far East Ltd、U-Freight Limited、DLMG、Greentins、嚐一口曲奇、We-Genki、UNITEK International Group Ltd、Wacoal Hong Kong Company Limited、wePaint、UKG Pro、雞仔嘜、學習友坊教育顧問、Popsible、護匡、Pizza Express、LAWCPA、Archon、點蒜、Zilver、鏵威物流有限公司、皇冠爐具等。



此外，是次活動集藝術與慈善於一身，一眾參加者除了積極參與壁畫創作外，同時更於現場踴躍購買「百花樹」系列產品及香港最佳手信十大品牌「嚐一口曲奇」，部分收益撥捐巴拿巴愛心服務團，齊齊為善最樂！



初試壁畫，參加者喜悦分享



家長阿恩表示，當日參與活動是希望一對孖仔有機會跟其他小朋友接觸：「平日大部分時間也只是陪他們行街逛商場，好似冇乜意義。但今次活動好唔同，唔單止令他們有機會幫助别人，同時又可以玩樂，很不錯！而且今次是他們第一次嘗試繪畫壁畫，所以他們都好興奮和期待。希望透過活動，能讓他們學識與其他小朋友溝通、合作和聽指示，甚至進一歩認識壁畫。」



另一位家長劉小姐本身喜歡繪畫，也一直有支持心義行的活動，為他們教授手工班。當她得悉「百花樹壁畫協作活動」，就決定帶同兩個兒子報名參加：「囝囝們本身對藝術也有興趣，特別是大兒子有在校內修讀美術課程，二人平日常常陪我一同繪畫塑膠畫和油畫，也有協助我教班及在家教會做義工。今次活動希望他們享受壁畫創作之餘，也能繼續幫助別人！」



有關「愛延續愛」



「愛延續愛」是一個壁畫協作計劃，由一班不同行業的熱心人士組成，透過壁畫創作向社會傳遞關愛信息。參與計劃的藝術家會帶領社區不同人士於區內創作及教導壁畫技巧，甚至將藝術帶進校園，引發小朋友藝術潛能。「百花樹」象徵社區共融。同時提醒大家世上無難事，只怕有心人。希望大家共同努力，發揮潛能，百花齊放，大放異彩，用心傳遞愛，畫出正能量！



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有關香港壁畫協會



香港壁畫協會（HKMA）由藝術家姚俊傑Joe Yiu創立為創會會長，旨在促進香港壁畫行業交流以提升香港壁畫行業質素水平，推廣及教育SDG及ESG概念，目標為香港壁畫業界提升至國際水平。



有關「基督教巴拿巴愛心服務團」



基督教巴拿巴愛心服務團（下稱巴拿巴）於1981年成立，到 1987年正式註冊為非牟利機構，及後成為香港社會服務聯會及公益金成員，並於1998年開始接受政府津貼。其使命是以基督的愛去協助女性濫藥者戒除毒癮、重建生命及家庭，並推動大眾彼此關懷，同心抗毒，見證主恩。



有關「心義行服務社」



由一群家長於2012年成立，是以服務馬鞍山及新界東SEN學童及家庭為主的自助團體，實踐同路人自助互助，現時的會員人數超過700人。成立宗旨是連結社區內不同團體合作，建立跨界別的協作平台，發揮凹凸互補的作用，推動 SEN學童的家長建立及強化同路人互助互惠網絡，促進家長身心靈的健康，並善用參加者的資本和強項回饋社區，共建關愛共融社區。



（新聞稿提供：愛延續愛及香港壁畫協會）

