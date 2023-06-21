牧養研討會（一） 葉菁華發佈研究揭信徒流失真相





香港基督教協進會、香港中文大學崇基學院神學6月9日舉行「牧養研討會2023：站在破曉前的香港教會」，崇基學院神學院院長葉菁華教授發表名為《香港基督教焦點小組研究分析2023》報告，探討香港市民對基督教的觀感、基督徒流失實況和原因、網上崇拜貢獻和挑戰等；發現市民對基督教辦學及社福持正面，然而生活壓力、教會意識型態與世界脫節致使信徒流失。



葉菁華教授在會上簡介《香港基督教焦點小組研究分析2023》，這緣起於去年的《香港市民對基督教觀感調查報告2021》（下稱調查報告），探討香港經歷社會運動、新冠疫情和移民潮，市民對基督教觀感有否改變、對前景的樂觀程度等。



市民對基督教辦學、社福均持正面



調查報告成功訪問2013名18歲以上香港市民，自稱基督徒有345人，推算全港基督徒比例為17.2%（約104萬人），領受水禮佔全港人口13.2%（約80萬人），疫情期間曾參與網上崇拜佔全港人口12.7%（約77萬人），而根據香港教會更新運動2021年的教會普查數字，穩定參與崇拜基督徒接近29萬人。鑒於自稱基督徒和恆常參與崇拜的基督徒數字相差甚大，估計當中包含了不同種類的基督徒群體，因此展開焦點小組研究對兩組數字的觀察和見解。



報告顯示約四成（41.5%）香港市民對香港基督教的整體印象正面，尤其對「辦學」（52.7%）及「提供社會服務」（49.5%）較為正面，對「宣揚福音」正面比例稍遜 （32.3%），不同宗派和神學傳統對「福音」也有多元理解和實踐，透過焦點小組進一步多角度了解。



生活壓力致信徒流失



是次焦點小組訪談活動於2022年11月至今年2月進行，分別四次約見不同類別的教牧同工：宗派教會領袖、獨立教會傳道、機構同工、自由或斜槓牧者等29人。



訪談重點有三方面：1. 香港基督徒與教會人口，探討基督徒流失實況和原因、網上崇拜貢獻和挑戰、信徒對多重群體歸屬；2. 市民對香港基督教的觀感；3. 使命實踐的新型態。



在焦點小組討論過程中，受訪者帶出了三個基督徒參與教會的狀態：1.「非堂會基督徒」即是信主後未有恆常參與堂會聚會；2.「離堂會基督徒」曾經恆常參與堂會聚會但因著不同原因離開該堂會；3.「多重從群體基督徒」基督徒同時參與不同的信徒群體，不再是在單一堂會中聚會。



對於基督徒流失實況差距和原因，葉菁華將焦點小組的討論歸納為四點：1. 生活壓力；2. 群體中的關係；3. 教會的適切性；4. 嬰兒洗禮及在校信主，以及少年人的壓力。



教會意識型態與世界脫節



有負責職青工作的斜槓牧師在小組分享，發現流失很多人，原因是工作壓力大，放棄教會生活。 有機構幹事表示許多大專生和職青寧願往外面尋求覺得有意義、有基督教價值的活動或事情，而選擇不受教會限制。



大學校園傳道人指出，宗派群體內信徒流失更為嚴重，認為教會見解太狹窄，現時仍討論崇拜應否加結他，教會的意識形態與世界脫節落差幾十年。



此外，信群體中的關係少不免影響信徒參與或離開教會，牧者長執信徒之間的關係和情誼是維繫感情的動力，因此教會發生內部人事角力，或出現社會事件引發不同立場爭論，也影響信徒甚至牧者，從而選擇參與其他群體不再回到教會。



信仰知識普及 教會宣講內容宜提高



至於多重群體基督徒的出現也挑戰教會的牧養是否適切，該群信徒對信仰知識越來越普及，從不同途徑能夠獲得聖經和神學知識，甚至跨宗派和海外教會的資訊，因此教會的牧養使命實踐、宣講內容如未能提高，信徒的期望出現落差。



焦點小組參加者亦觀察到，「嬰兒洗禮」及「在校信主」可能反映出基督徒參與崇拜數字差距的重要成因。由於嬰兒洗禮和學校信主在孩童時期發生，前者是基督徒父母希望子女領受主的祝福洗禮後在教會成長；後者是學童在基督教學校接 信仰從而信主，兩者同樣需要時間栽培和維繫，最後因各種原因而流失。



部分信徒移向網崇的教會



小組成員討論網上崇拜的貢獻及挑戰時，發現網上人數之多令人感到驚訝。調查報告顯示，在疫情期間有74.3%基督徒曾經參加網上崇拜，當中21.8%基督徒曾經參與多於一間教會的網上崇拜，原因是不必具體面對轉會的掙扎，也可以自由隱藏地觀看網上崇拜。



然而疫情穩定後教會全面開放，原有教會的基督徒部分轉往參加網上崇拜教會的實體聚會，亦有一些繼續維持在網上崇拜。從正面看，網上崇拜可能吸引非堂會基督徒參與，因此網上崇拜仍然有保留的價值。



有關研究查由香港基督教協進會與香港中文大學崇基學院神學院合作，委託香港中文大學香港亞太研究進行全港抽樣調查，統計結果寫成《香港市民對基督教觀感調查報告2021》，於去年11月發佈。其後舉辦四次「焦點小組」進一步了解疫情及移民潮對香港教會的影響。



主辦單位總結四次「焦點小組」的成果，於今年6月9日舉行「牧養研討會2023——站在破曉前的香港教會」，內容：討論香港教會的「生態」及「新態」、香港基督教現況研究成果；並邀請不同宗派領袖及機構負責人舉行兩場研討會，地點在中華基督教會望覺堂，上下午兩場聚會約300多人次出席。

