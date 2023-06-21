拉法基金整全心靈醫治年會 籲重新出發珍惜「一口氣」





拉法基金會2023整全心靈醫治年會近日展開，今年主題為「復甦生命力量面對未知的將來」，黃葉仲萍博士在第一場講座分享，疫情後重新出發的重點不是物質，是一口氣——人的生命力。



是次年會第一講於6月10日舉行，主題是「攞開困擾我的包袱」，宏恩基督教學院心理學院署理系主任及副教授黃葉仲萍博士表示，疫情後人們說「重新出發」，真正的重新出現是「把握著重要的東西穩步向前，這些東西不是來自物質，比物質更加寶貴，是一口氣」。



黃葉仲萍透露，在輔導中遇到很多個案，發現人生不是每樣東西都是理想，有時完全打翻了所擁有的，沒有了安全感。當我們甚麼都沒有的時候仍然擁有「一口氣就是生命力」，所以去探索一個人怎樣能夠繼續觸動到他的生命力，就好像一個摩打要重新發動，摩打就會轟隆的繼續向前。



她又提到，面對未來很多不可預知的東西，例如人工智能取代很多人能夠做的工作，反思到這時候還有甚麼剩下來？就是我們的一口氣，這是人的特點。



拉法基金會義務總幹事及創辦人葛琳卡博士回應，人們經常處於一個很迷惘和矛盾的位置，需要放下一些以前或者現在不再適合的東西，如果沒有經歷過死亡，就無法真正了解有些東西對我們的重要性。然而放開東西後，我們又可能會感到困擾，擔心自己有沒有能力擁抱新的開始，這個過程也會造成一種放與不放的困擾。



葛琳卡呼籲大家，如果面臨一些矛盾迷惘不知怎樣做的時候，嘗試將迷惘化開一點，看到迷惘背後其實是不斷捨離的心態。有些東西好像未必適合就考慮是否要放下；有些東西好像要向前走就認真向前走，尋找這個世界對自己人生最重要的部分，那就不會遺憾了，在這個位置就可以重新出發。



拉法基金會2023整全心靈醫治年會於6、7、8月舉行，主題為「復甦生命力量面對未知的將來」共三次大型講座，分別為「攞開困擾我的包袱」、「找到自己的價值重心」、「經歷信心的跨越」；另設五個工作坊，於香港及北美時間在網上進行。講員包括：葛琳卡博士、黃葉仲萍博士、楊慶球博士、梁幼忠牧師、繆國斌博士、黃葉引蘭女士。

