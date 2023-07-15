短宣中心35周年凝聚同路人 高銘謙：忘記成就焦點在耶穌

香港短宣中心一連三晚舉行培靈奮興會，藉著重燃、建立、凝聚重新挑旺信徒佈道心志，起來為主傳揚福音。建道神學院聖經研究部主任高銘謙牧師析解腓立比書3章1至14節，呼籲信徒「忘記背後」在基督裡誇口、視萬事如糞土、努力追求獎賞。



高銘謙牧師在第三晚培靈奮興會拆解腓立比書3章1至14節為三段。第一段（1至3節），保羅提到防備犬類，意思指野狗，其特性沒有約束隨時咬人，保羅針對律法主義者藉著行善去行惡，信徒防備這類人，要在基督耶穌裡誇口不靠肉體。



第二段（4至8節），保羅自稱有先天的條件：第八天受割禮、以色列族便雅憫支派的人、希伯來人所生的希伯來人；肉體上他是完美的人，但對比耶穌基督的救恩只不過是糞土。保羅說：「只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的。」（8節），高銘謙解釋原文直譯是：「這一切都以為有損失都視為垃圾，因為我賺了基督。」



第三段（9至14節），高銘謙指出：「保羅既然認識耶穌基督是至寶，就以昔日追求肉體可誇的力度竭力追求耶穌基督。」保羅所指「忘記背後」是指不斷又不斷的，不止一次，是持續性的，即是不斷又不斷地忘記過去我們的成就，不會成為拉力，將焦點放在主耶穌的標杆上。



他分享大學三年級蒙召事奉神，放棄攻讀博士學位，呼籲信徒：「聚焦生命在這時代活出使命，上帝說莊稼已經熟了，並非奉指一個時代，是地球未毀滅之前的一個狀態，就是熟了的狀態，只欠工人去收割。」



高銘謙總結保羅的教導：1. 要喜樂，便要在基督裡誇口（腓3:1-3）；2. 要喜樂，就要視萬事作糞土（腓3:4-8）；3. 要喜樂，就要努力要得獎賞（腓3:9-14）。



香港短宣中心7月6至8日舉行35周年培靈奮興會，主題「重燃佈道心，凝聚同路人」，第三天講題為 「凝聚」，講員：建道神學院聖經研究部主任高銘謙牧師；第一、二晚講員：真理基督教會協英堂陳守賢牧師、建道神學院教務長李文耀牧師；地點：香港短宣中心，網上同步直播。

