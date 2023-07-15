《聖經中的光與影》當人性弱點與耶穌相遇

日本基督教詩人協會出版《聖經中的光與影》，從《舊約》和《新約》擷選不同的段落，以詩歌形式重述聖經故事，與神的兒子耶穌相遇是每位信徒喜樂的源泉。



詩人柴田三吉在honhiro.com撰文介紹《聖經中的光與影》（聖書における光と影），該書前半部分選自舊約，後半部分則選自新約，《舊約》部分由16位詩人所編寫，《新約》部分則加入了大鹿理惠。書中以詩歌形式重新述說舊約和新約中的不同段落。通過將「光」和「影」連接起來，文學的視角栩栩如生地呈現了出來。作者對人性的不完美、不敬和弱點的問題非常感興趣，他們一直在質疑這些問題，因為質疑正是文學的出發點之一。



柴田三吉續指，舊約部分的第一章是中山直子撰寫的《我想要自由——夏娃的夢》，其中提出了一個直截了當的問題：甚麼是人類的自由？井上秀明的《亞麻之束》觸及現代社會所面臨的危機，反思人性無法抗拒的弱點。



在新約，回應了舊約中所呈現的黑暗，展現了光正迎向全世界的景象，因為對基督徒來說，與神的兒子耶穌相遇是喜樂的源泉。



大鹿理惠的《徘徊的影子，等待的燈》充滿抒情的文字，展現了整章的氛圍。岡野繪里子的《女人烤麵包》中也有光芒，這本書描繪了支持地球肥沃的女性的特質。



柴田三吉總結，聖經可視為一部文學作品來閱讀，同時也視為對「人類身上的光與影」和「愛的故事」不斷提問的文學作品。文化人類學有一句話：「愛不是交換，而是禮物，甚至是純粹的禮物。」祈禱將人們聯繫在一起，愛是祈禱的體現，盼望祈禱的泉源深植於地下的水泉，當我們從質疑之處邁出一步時，通往豐盛的生活之路將會打開。

