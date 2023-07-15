調查：父親缺席家庭衰落加劇信仰凋零

教會諮詢組織Communio最近發佈《全國信仰與關係研究》報告稱，家庭衰落加劇基督教在美國的衰落。



根據Communio的調查報告顯示，家庭的衰落似乎與信仰的衰落息息相關。報告提取了對19,000名來自13個州的福音派、新教和天主教會的參加者進行的調查數據。在該研究發佈之際，結婚率在過去的幾十年大幅下降，年輕人在已婚父母家庭長大的比例也相對較低。



根據調查結果，經常參加教堂的人更容易在成長過程中有父親的參與。在美國，大約80%參加主日崇拜者是在父母婚姻家庭中長大的。此外，研究還指出在已婚父母家庭中長大的男孩在成年後更容易定期參加教堂。



Communio主席德甘斯（JP DeGance）表示，研究顯示信仰下降的原因是婚姻家庭中缺乏父親的積極參與。他認為，除非我們採取有效和戰略性的措施來提高基督徒婚姻和年輕人，在忠實健康的基督教家庭成長，否則我們將繼續看到不信仰宗教的人數增加。



德甘斯還指出，從舊約到新約，神的愛通過配偶的形式展示，並且常常以新娘追逐教會的形式呈現。他認為，當婚姻和家庭的類比崩潰時，年輕人更難理解上天有一位父親的存在。



換言之，當一個人無法與父親建立正常關係時，無論是因為討厭父親還是與父親關係不和，都會對他們的信仰產生困難。



總結來說，該項研究結果表明家庭結構對信仰的發展具有重要影響。建立健康的婚姻家庭並積極參與子女的成長是培養信仰的重要因素。



研究也提醒我們，需要關注和支持家庭的健康發展，尤其是父親的參與對於信仰的培養具有重要意義。

