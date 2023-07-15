數字化技術驅動越南教會 福音流向農村

隨著技術不斷進步，越南教會正在適應數字化時代的來臨，並在全國範圍擴大，人工智能開始影響各個領域，農村社會受惠於線上福音，縱使新冠疫情影響越南教會每年增長約2%。



《宣教網絡新聞》（Mission Network News）引述，領袖培訓組織A3總幹事漢德利牧師（Joe Handley）表示，越南正處於自動化時代，人工智能已經開始影響各個領域，然而，一些教會對數字革命的步伐適應較慢，尤其是在離開大城市後，在線參與的能力受到限制。



這些年，新冠疫情迫使教會作出調整，越南教會在逆境中展現出令人驚訝的適應能力。漢德利指出越南實行嚴格封鎖措施，對教會奉獻和聚會影響很大，然而越南信徒通過數字技術，從而發揮了更大的影響力。



越南信徒透過不同的平台進行數字化聯繫，向鄰居提供食物、住所和社區資源，以展現基督的愛。同時，這種數字化的聯繫還打破了以往在時間和空間上的限制，使農村社區的基督徒能夠共享福音和參與在線聚會。



漢德利說：「教會面臨著來自政府和其他各種壓力的現代挑戰，縱使如此，越南教會每年約增長2%，這已經是一個不錯的成績。」



信徒群體通過在社區中的積極活動，越南教會建立了政府和教會之間良好的關係，使得葛福臨佈道會在今年3月成功在胡志明市舉辦聚會，超過4300人赴會。越南政府2011年首次批准外國傳教士公開傳講福音，現時全國基督徒人數增至10%約990萬人。



如今，越南教會的信徒感謝神給予的技術，這種技術使他們能夠互相聯繫和幫助有需要的人。即使面臨家人的拒絕、驅逐和毆打，仍然能夠堅定地守護自己的信仰。



總結而言，越南教會正在適應技術的發展，並以積極的態度擴大其社區影響力，同時為政府和教會建立了良好的關係。他們將技術視為帝上的禮物，藉此展現基督的愛和關懷。

