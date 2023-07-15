網紅經文出爐：腓立比書4:13「凡事都能作」藏奧秘

為慶祝成立25周年，在線聖經資源Bible Gateway公佈搜索率最高的5節聖經經文，包括：約翰福音3:16、耶利米書29:11、腓立比書4:13、詩篇23:4、羅馬書8:28。



然而，這些經文之所以如此受歡迎，並不是因為它們本身的內容，而是因為它們傳達了在基督裡找到力量與滿足的信息。



感染力十足網絡火熱經文



北卡羅來納州夏洛特梅克倫堡社區教會（Mecklenburg Community Church in Charlotte）創始人、主任牧師詹姆斯·懷特（James Emery White）在Crosswalk.com撰文回應。



懷特牧師以腓立比書4章13節為例：「我靠著那加給我力量的，凡事都能作」是網絡搜尋中最火熱的經文之一。這句話傳達了一個強有力的信息，即只要倚靠著基督，人們可以克服任何障礙，實現任何目標。這種信息的吸引力在於它給人們帶來希望和勇氣，使人們相信可以克服任何困難：保住這份工作、找到男女朋友、賺更多錢、買到心愛房子、達成交易……。



然而，腓立比書4章13節的上下文顯示這句話更深層含義。保羅寫這封信給腓立比教會時，不僅身陷監獄，身體狀況也不佳。然而，他在這句話中傳達的是在任何環境下都能感到滿足的秘訣。他提醒人們，只有通過與基督的關係，才能找到真正的力量和滿足。



「凡事都能作」：忍受未得的滿足



懷特牧師引述一些評論家指出，腓立比書4章13節傳達的信息常被人誤解。保羅沒有鼓勵追隨者追求更大的夢想或掌控世界。相反，他提醒人們，即使在失敗和挫折中，他們仍然可以找到力量和忍耐，繼續前進。



這種關於在基督裡尋找力量和滿足的信息，對於當代人來說仍然具有重要的意義。許多人都被「如果只是」的想法所困擾，認為只有在實現特定目標後才能獲得幸福。然而，像腓立比書4章13節所傳達的信息提醒我們，真正的滿足來自於在基督裡尋求，而不僅僅是外界的成功和成就。



因此，腓立比書4章13節受歡迎程度並非偶然，它提供了一種力量來忍受未得滿足的秘訣。

