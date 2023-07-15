袁天佑牧師辭世：行動與著作關注社會事務

香港基督教循道衛理聯合教會前會長袁天佑牧師今日（7月15日），因突發性腦出血安息主懷，享年71歲，生前參與社會事務對信仰堅持。



循道衛理聯合教會總議會於網頁發佈特別消息，袁天佑牧師7月14日因突發性腦出血被送往香港東區尤德夫人那打素醫院，翌日早上8時在家人陪伴下安息主懷，並指袁牧師年多以來因患癌症需接受不同的治療，可惜效果未如理想，惟他積極、堅毅地面對，深信上主定必為他作最好的安排。



總議會讚揚袁牧師一生忠誠事奉上帝，為我們樹立美好典範，現息勞歸主難免悲傷，深信袁牧師如今在天父家裡已得享上帝的同在和永恆的安息。願主安慰其師母、兒媳及親屬，並眾同工同道。



袁天佑牧師生於1951年，1974年以優異成績修畢香港大學理學士課程，擔任中學教師一年後獻身，1978年在香港中文大學崇基學院神學組（即崇基學院神學院）修畢神道學碩士課程，1981年被按立為牧師，在循道衞理聯合教會擔任牧職長達38年；並曾擔任香港基督教循道衛理聯合教會會長（2012-2015）、香港基督教協進會主席（2011-2015），2016年初退休。



呼籲教會努力培育年輕人關注世界



一直在政關問題上走在最前線的袁天佑牧師曾接本報訪問時，呼籲教會應善用香港仍然擁有的自由的優勢，努力培育下一代年輕人關注世界、擴闊視野、了解教會和政治的關係，並尋求如何服侍社會。



他亦於網誌上載講章，曾用詩篇勉勵信徒憑著愛得平安及關愛受困苦的人。社會低氣壓多人活在困境中，盼望基督徒將視線也放在別人身上，為他們祈禱求上帝恩典和憐憫臨到，這也是幫助自己面對困境的良方，盼望基督徒憑著愛得平安，也因著這愛教導我們要關愛受困苦的人，也愛敵對攻擊我們的人。



開放教會給需要人士



此外，香港循道衛理聯合教會香港堂坐落在灣仔軒尼詩道，常為遊行路線。自2004年起，袁天佑開放教會地庫和洗手間供遊行人士休息，並和教友私下籌錢購買水供應給需要的遊行人士，以及開放教堂給警方和工人使用。



2009年在灣仔維景酒店因豬流感封閉7天期間，袁牧師提供了循道衛理聯合教會香港堂作為臨時的指揮中心給警方使用。2013年碼頭工人罷工事件也開放教堂接待工友。2019年反修例運動，時已退休的袁天佑亦參與教界舉辦的祈禱會及擔任講員。



袁天佑牧師亦透過著作回應時代需求，如《無力的時代，有力的信仰》和《走進時代的信仰》等。



袁天佑牧師的離世為香港教會的損失，不少信徒同道在其個人臉書留言，一同緬懷他對社會的奉獻和對信仰的堅持。

