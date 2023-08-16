探討人口販賣 《自由之聲》電影引發爭議

美國2023年動作劇情片《自由之聲》（Sound of Freedom）講述一名兒童從人口販賣集團被拯救出來的真實故事，卻被影評界指反映真正受害者的問題不足，評價褒貶不一。



《自由之聲》由亞歷杭德羅·蒙特沃德導演，羅德·巴爾與之合作編寫。該片靈感來自地下鐵路行動的創始人、前政府特工提姆·巴拉德的真實故事，呈現了他在與哥倫比亞性販子作鬥爭中拯救兒童的任務。



吉姆·卡維佐飾演提姆，與米拉·索維諾和比爾·坎普共同演繹，天使製片公司（Angel Studios）2023年7月4日在美國發布，約2,600家電影院上映，電影在全球取得巨大票房成功，超過4千萬美元，但影評界對其評價褒貶不一。



霍士新聞早前引述美國打擊人口販賣研究所的聯合創始人杰夫·羅傑斯表示，美國被認為是全球第一大性消費國，其中包括觀看兒童色情內容。



根據經濟合作與發展組織發布的報告，墨西哥在兒童性虐待、剝削、謀殺和販賣方面位居全球首位，也是製作和傳播兒童色情內容的第一名。



索維諾飾演提姆·巴拉德的妻子凱瑟琳表示，該片的發布希望能夠激勵青少年家庭一起觀看並被教育，因為青少年也應該了解這個殘酷的世界。



她鼓勵觀眾採取更多行動來反對人口販賣，強調「奴隸制度並沒有隨著合法奴隸制的終結而消失，而是以這個價值數十億美元的非法產業的形式繼續存在。如今，約有4千萬人被奴役，這是有記錄以來的最高數字，其中只有0.4%的人被發現、獲救或自行解救。」



然而，《自由之聲》的上映引發了爭議，有人認為這是一個陰謀論的表現，認為它展示了好萊塢化的問題，可能無法準確描繪真正的受害者和問題的複雜性。一些倡導者擔心這部電影可能會讓觀眾對人口販賣產生錯誤的觀念，但同樣重申準確描述人口販賣問題以提高意識的重要性。



《自由之聲》旨在喚起觀眾對人口販賣問題的關注，引發人們對這一全球嚴重問題的深思，並鼓勵大家採取行動來反對人口販賣。

