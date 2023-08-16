聖經數位化：保護傳統與促進革新之間的平衡

YouVersion聖經App慶祝成立15周年，支援近2000種語言。數位聖經使用持續攀升，是否最終取代實體版本聖經？研究顯示許多人仍然偏愛印刷本。YouVersion首席執行官格魯內瓦爾德（Bobby Gruenewald）認為兩者相輔相成，提供個人化互動體驗。然而，他擔憂依賴數位版本可能阻礙背誦，降低對聖經的共同參與意義。



數位聖經的流行度不斷增加，Life.Church的YouVersion聖經應用程式本月慶祝15周年紀念，每分鐘在超過5.75億台設備上超過95次的安裝量，支援近2000種語言。



YouVersion在新聞稿指出，蘋果公司於2008年7月10日推出iOS應用商店時，聖經應用程式是僅有的800個可供下載的應用程式之一。



多年來，聖經應用程式已經成為人們日常生活中不可或缺的一部分，受歡迎程度僅增不減。YouVersion的新聞稿中寫道：「在過去的15年，YouVersion利用行業的創新技術，例如推送通知、連擊和社區功能（好友和祈禱）等，幫助人們建立持續的聖經參與習慣。」



聖經應用程式最初支援兩種語言的文本，但到了第五年，已擴展到超過500種語言。現在，這個應用程式支援接近2000種語言的文本，並計劃到2033年以提供超過7000種語言的聖經。



就像YouVersion聖經應用程式這樣的數位聖經越來越受歡迎，是否有一天取代實體聖經？根據美國聖經協會和巴納集團合作進行的《聖經現況》報告顯示，目前大多數年輕人仍然選擇印刷版的聖經，比例為47％對28％。



YouVersion的首席執行官格魯內瓦爾德（Bobby Gruenewald）表示，聖經應用程式可以與實體聖經互補：「聖經應用程式一直是幫助人們持續參與聖經的有效工具，但我不認為印刷版聖經會消失。事實上，許多用戶通常同時使用兩種工具。」



《屏幕和救主：福音派和數字聖經》一書的作者保羅·戴爾（Paul Dale）表示，聖經似乎在追隨圖書和電子書行業的趨勢。最初，許多人預測Kindle、Nook和iPad將完全取代印刷書籍，但幾十年後，人們似乎仍然喜歡閱讀和研究實體書籍，包括聖經。」



戴爾指出，數位技術使聖經不再僅僅是文字，而是一個多媒體範疇，在不同的媒介上增加了各種元素。他解釋道：「它有印刷版、屏幕版和音頻版，包含了許多古老的註腳（經文）、評論、地圖甚至互動功能。所有這些對於人們是有幫助的，但也可能在積極和消極的方面對我們產生塑造作用，重要的是我們要關注這一點。」



儘管接受數位聖經有其好處，但戴爾擔心這可能會讓基督徒在背誦聖經方面變得懶惰。他表示：「我對印刷版聖經感到擔憂，這可能導致聖經從教會的共同生活中消失，讓它變得極度個人化，加入章節和經文的編號，將文本分割，鼓勵逐句閱讀而不是段落和整本書，並減少我們記住的聖經量，因為我們始終可以翻閱印刷版。各種形式的數位聖經主要加速了這些趨勢，提供了更多機會（這很棒！），但也有使上帝的話語更加個人化和原子化的風險，我們不知道它將如何發展。」

