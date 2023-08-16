烏克蘭「世界遺產」教堂受襲 戰爭破壞116宗教遺址

俄羅斯過去一周對敖德薩和另外兩個港口城市空襲，疑摧毀烏克蘭敖德薩市被教科文組織列入《世界遺產名錄》的主顯聖容大教堂，自去年2月俄烏戰爭爆發，烏克蘭境內270處文化遺址遭到破壞，其中包括116處宗教遺址。



主顯聖容大教堂副主持人米洛斯拉夫神父表示，教堂內部遭受嚴重破壞，包括三個祭壇被摧毀，宗教聖像和飾面圖案也被打碎。襲擊發生時，一名保安和一位牧師也在教堂內，但幸免於難。



聯合國秘書長古特雷斯、教科文組織均強烈譴責襲擊事件。古特雷斯指出，自2022年2月24日俄烏戰爭爆發以來，在烏克蘭境內有270處文化遺址遭到破壞，其中包括116處宗教遺址。



教科文組織強調，此次襲擊波及奧德薩市中心多處文化遺址，包括奧德薩考古博物館、奧德薩海事博物館、奧德薩文學博物館，這都被聯合國教科文組織和地方當局授予藍盾標誌，即1954年《海牙公約》的獨特標誌。而該地區是世界遺產「奧德薩歷史中心」的所在地，此前利維夫和奧德薩地區受《世界遺產公約》保護的文化遺產也遭到了襲擊，特派團將前往奧德薩評估損失。



這座東正教堂建於1794年俄羅斯帝國時期，1936年在斯大林統治下被拆除，蘇聯解體後於1999年開始重建，2003年竣工，並於今年1月被教科文組織列入《世界遺產名錄》。



烏克蘭共有8個遺產被列入教科文組織的《世界遺產名錄》，其中包括7個文化遺產和一個自然遺產。奧德薩歷史中心於今年1月25日申遺成功，並被列入《瀕危世界遺產名錄》。



俄羅斯國防部聲稱襲擊了被懷疑為恐怖活動地點的區域，但否認襲擊大教堂，表示該建築可能是被烏克蘭防空導彈擊中。這次空襲造成了2人死亡，至少19人受傷包括兒童。

