失落的宗教符號 奧爾巴尼山公園拆除巨型十字架

奧爾巴尼山公園的一座有52年歷史、高達28呎十字架，近日被奧爾巴尼市拆除。這座十字架每年在復活節和聖誕節期間點亮，被質疑宣揚宗教引起爭議，並指電子裝置可能存在火災風險。



該座十字架位於奧爾巴尼山公園（Albany Hill Park），距離舊金山東北部約25哩，1971年由當地的獅子會安置在山頂上，每年在復活節和聖誕節前一周點亮。然而，多年以來乘載著基督教寓意的十字架一直受到政教分離原則的質疑和法律訴訟。



批評者稱：「十字架的存在象徵著對某一宗教的偏愛，冒犯了該市多元化社區中的某些成員，並且令人聯想到20世紀20年代東灣山脈上的三K黨焚燒十字架事件，且對人們造成視覺干擾」。



奧爾巴尼市市長亞倫·蒂德曼（Aaron Tiedemann）表示，「當地有一小部分真心希望十字架留下的人，對於喪失這種特權感到壓迫，雖然這對他們來說是一種調整，但我相信他們最終會習慣，這樣做是有真正好處的。」



此外，該十字架周圍的電線存在火災風險，煤氣及電力公司PG&E曾於2017年切斷該十字架的電源，但後來又恢復供電，獅子會抱怨拆除電線是一種「騷擾行為」，現時十字架從公園被移走及存放起來，等待進一步確定。



獅子會主席凱文·波普（Kevin Pope）認為：「市政府這樣做讓奧爾巴尼市蒙羞，那裡很多人喜歡這個景點，也有許多人去那裡祈禱和舉辦宗教活動。這個地方對我們來說是神聖的土地，拆除十字架表明市政府對基督教價值觀欠缺寬容。」



關於奧爾巴尼山十字架的歸還，將在7月17日開始的審判中作出判決，獅子會是否將被迫接受市政府的和解方案也將是審判的一部分，一小群基督徒亦將展開一場法律鬥爭。

