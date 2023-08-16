基督教殉道者新書：重述古今信徒英勇捨身故事

根據最新報告全球約有3.12億基督徒面臨著極端或非常高程度的迫害，其中五分一位於非洲。《基督教殉道者新書》跨越1至21世紀信仰英雄的故事，記述年輕母親競技場無懼猛獸捨命、21名年輕人被伊斯蘭國集體處決仍高唱讚美詩等。



逾5千基督徒被害 2千教堂受襲



監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors）最新報告，去年為有追蹤記錄以來迫害最嚴重的一年，有5,500名基督徒因信仰相關原因被殺害，2,000多座教堂遭到襲擊，4,500多名基督徒被拘留或監禁。



科爾森基督教世界觀中心（Colson Center for Christian Worldview）主席約翰·斯通斯特里（John Stonestreet）在《基督教頭條》（Christian Headlines）分析， 信徒的迫害與殉道故事一直是教會發展的推動力量。在歷史學家約翰·福克斯的《殉道者之書》（Foxe’s Book of Martyrs）記載從新約聖經時期到當時的數百名獻身信仰，或遭受迫害的基督徒。



印第安納衛理大學的約翰尼·摩爾、傑瑞·帕滕堅爾博士在他們的著作《基督教殉道者新書》（The New Book of Christian Martyrs）重新講述這些烈士的故事，跨越了從第1世紀到21世紀的信仰英雄。



摩爾和帕滕格爾以密集而豐富的文風寫作，參考了重要的歷史文獻，建立了文化聯繫，並經常引用福克斯關於烈士的「老式」段落。他們意識到，寫給一個規模更大、更全球化的現代基督教會，同時也比福克斯時代面臨更多迫害的教會。



2世紀：年輕母親拒拜皇帝殉道



帕滕格爾博士在最近的上游播客中與肖恩·莫里斯討論了《基督教殉道者新書》。他分享了許多其中的故事，以及將古代殉道者與現代迫害的受害者聯繫在一起的觀點。



例如，佩佩圖阿、費利西塔（Perpetua and Felicita）是兩位新近皈依基督教的年輕母親，她們於公元203年在迦太基的競技場上被殺害。儘管朋友和家人們懇求她們否認基督或崇拜皇帝，佩佩圖阿、費利西塔拒絕了。根據記載，佩佩圖阿在被刺傷並投入競技場前整理了自己的頭髮，因為「一個烈士不應該在喪膽中顯得頭髮凌亂，以免給他們的榮耀帶來傷害。」



21世紀：伊斯蘭激進組織集體處決基督徒



作者繼續指出，類似的尊嚴也在2015年2月的敍利亞事件中體現出來。21名埃及科普特基督徒在沙灘上迎接基督的時候，他們決意留下橙色囚衣作為留給隊長的禮物。在被蒙面斬首之前，這些21世紀的信徒高唱著讚美詩《我的主耶穌》（Ya Rabbi Yassou）。



伊斯蘭國宣傳視頻中的鏡頭記錄下這些殉難者，數百萬人目睹了他們的死亡。如書中所指出的，這段視頻激起了全世界反對伊斯蘭國的情緒，成為科普特基督徒的驕傲和慶祝源泉。正如《啟示錄》所言，世人看到21名年輕人「靠著羔羊的血和他們所見證的道得勝，因為他們至死也不愛惜自己的性命」。



文章總結稱，在我們的兄弟姐妹面臨更多迫害的時代，《基督教殉道者新書》中的故事將激勵我們的信仰和禱告。正如德爾圖良和福克斯所相信的那樣，這些故事能夠推動教會的發展，因為教會的上帝戰勝了世界，最終使教會擺脫所有迫害。

