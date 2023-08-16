2023啟發亞太聚會：述說幕後故事聚焦教會發展

2023年啟發區域聚會（ARG2023）由吉隆坡啟發中心主辦於6月11日至14日舉行，今屆以「擁抱」為主題，關注建立家庭事工的重要性。婚姻和育兒課程創始Nicky和Sila Lee分享對家庭的願景，討論婚姻與育兒、現代約會和家庭動態、充滿信心的家庭。



據啟發區域聚會網報導，大會在第一天晚上邀請天主教教區代表進一步參與和建立聯繫。講員之一丹尼爾·昂（Daniel Ang）與小組團隊一起主持培養門徒和轉型教區的探討。



第二天的焦點是展望教會的未來，啟發亞太區執行董事邁爾斯·圖爾敏（Miles Toulmin）討論健康教會的重要特徵；啟發全球青年總監丹·布萊斯（Dan Blythe）探討教會的未來，強調青年事工、觸及Z世代及開發新的啟發青年系列（AYS）。另一個激勵人心的信息是詩篇信息中復興的四個階段，引起許多教會領袖對傳福音和事工呼召的新思考。



第三天主題是夥伴關係，鼓勵亞太區域的教會與啟發合作，在亞洲傳播福音。香港啟發總幹事劉恩琪分享「啟發幕後故事」，深入介紹了啟發的價值、優勢和機遇。同時舉辦多場研討會，包括「通過啟發發展教會」、「天主教背景下的啟發」、「通過啟發接觸社區」和「通過啟發接觸年輕人」等。另外一場名為「創新教會」的會議也鼓勵教會保持相關性並堅定地傳播福音信息。



啟發區域聚會（ARG2023）資料指，透過有關活動作為傳播福音的平台，讓未遇見耶穌的人能夠接觸到福音，祈盼能結出福音碩果。

