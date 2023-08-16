九龍城主題步行徑：虛擬實境探索民間宗教

香港聖公會福利協會設計及營運、市區更新基金撥款興建，全港最長的九龍城主題步行徑「躍變．龍城」竣工，在這裡細味九龍城的故事：文化藝術保育、城市規劃、老店舖、特色建築物、小曼谷之稱的泰文化社區舉辦獨特的潑水節、昔日城寨的歷史等。



「躍變龍城，人情永在」九龍城主題步行徑是全港最長的主題步行徑，全長約6.5公里，分為5個特色階段探索九龍城宗教及民間信仰特色，反映當時市民的精神生活，透過AR擴增實境技術與地標中的歷史藝術互動。



九龍城主題步行徑5個特色階段：



1. 「寨城憶古‧管與不管」沿途展示與九龍寨城的歷史，如著名的三不管地帶；



2. 「大宋遺址‧文史探索」途經聖公會聖三一座堂、宋皇臺花園及了解本港飛行歷史；



3. 「社區藝術‧牛與十三」途經牛棚藝術村、煤氣廠至九龍城渡輪碼頭，沉浸在藝術氛圍；



4. 「海心留痕‧漫步海濱」：由九龍城渡輪碼頭起途經海心公園，以土瓜灣海濱為主題展示區內水上交通發展歷史等；



5. 「廟堂之旅‧我信我在」途經基督教聖匠堂、天主教聖母堂、廟宇等，展示宗教及民間信仰特色，也反映當時市民的精神生活。



隨著路段硬件工程完成整條步行徑正式落成，遊人沿路可一覽翻新後街道設施，如欄杆、燈柱裝飾、地面裝飾、資訊指示牌、社區智慧地圖、長者友善座椅等，並善用步行徑手機應用程式，體驗獨特的AR擴增實境技術互動。



主辦單位亦舉辦各式各樣的活動，例如「光影．龍城」社區攝影比賽、出版社區繪本、香港書展兒童天地展示步行徑雙語社區繪本、《步蹤》刊物、「聲音故事：迴．眸寨城」展覽、全港中小學生為龍城的設計比賽等。



市區更新基金於2017年9月委任香港聖公會福利協會執行該項目，旨在活化具歷史文化價值的九龍城舊區，整個項目於2018年1月開展預計6年內完成。步行徑的硬件工程順利竣工並於7月4日在聖三一座堂舉行揭幕禮，堂內設有展覽供嘉賓參觀及留影，率先了解九龍城的歷史故事。

