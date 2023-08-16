港九培靈研經會早堂 柴培爾牧師：靠神憐憫活出聖潔

美國長老會柴培爾牧師在今早（8月4日）港九培靈研經會，呼籲信徒拋開疑慮活出聖潔的生活，並稱神的慈悲釋放了我們的罪。他還提到憐憫可以幫助牧者，引述一位老牧師回歸施恩的神重新得力。



美國長老會主恩堂榮休牧師柴培爾，在港九培靈研經會早堂證道，題目「純為慈悲所激動」，經文：羅馬書12章1至2節；研經會總主題為「藉恩典成聖——福音的改變大能」。



柴培爾牧師分享，上帝的慈悲臨到中東地區，近15年信耶穌的穆斯林多過以往十五個世紀，上帝用人難以置信的方法將福音傳到萬邦，從教會歷史哪處地方被黑暗禁閉福音就臨到那處，殉道者的血是福音的種子。



羅馬書12章1至2節：「所以，弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」



保羅在經文表達聖潔並非指行為，是我們信靠耶穌為我們的罪犧牲去接納祂。柴培爾解釋，聖潔和喜悅不是我們將來的事，是我們現在這樣的情況，宣告因著神的慈悲我們的罪被釋放，對耶穌工作的信靠。



聖潔並非靠人的本能，耶穌好像拿著慈悲鎖匙開啟我們以往覺得不好的紀錄，因為神對我們有憐憫，知道我們的軟弱和罪，但我們在耶穌基督裡有憐憫能夠抬起頭來。我們能夠活著因為神是聖潔，這信息是給所有神的兒女。



柴培爾另指憐憫也幫助牧者，他引述一位老牧師詢問蘇格蘭的亞歷山大懷特牧師，對於一個老的罪人有甚麼話語給他，亞歷山大懷特看見一位上了年紀的聖人對福音失去了 安慰，就呼喚他再次面對一個喜愛施恩的神，老牧師後來寫信多謝亞歷山大懷特的安慰，他的話成為力量不再懷疑神了。



先知彌迦說：「神是喜愛施恩，祂是永遠不懷怒的神。」（彌迦書7:18）我們的神是一個 喜愛施恩的神，將全部的愛傾倒給我們。柴培爾呼籲會眾，喜愛施恩的神將我們的重擔拿開，饒恕人的罪稱我們為寶貴，除去我們的疑慮以致得著力量活出基督徒的生命。

