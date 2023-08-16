德州公立學校現反基督教書 館長拒下架

德克薩斯州公立學校發現反基督教意識形態的書籍，書中提到牧師被詢問《傳道書》的起源和作者身分，認為抄寫員在幾個世紀的抄寫過程中將自己的評論附加到了原文，並且否認了人類美善，圖書館長拒絕移走該書。



有問題的書叫《毯子》（Blankets），被描述為一部自傳體圖畫小說，根據作者在威斯康星州鄉村一個宗教家庭的成長經歷，描述了他與兄弟的競爭，以及他與初戀的經歷。



該書也支持離開基督教信仰，其中一頁配有NIV 聖經的插圖，並附有文字：「搬出父母家後，我有意識地努力把聖經拋在身後，正是《傳道書》促使我這樣做。」



書中另一部分出現一個人物叫克雷格，向一位衣著光鮮的牧師型宗教領袖詢問《傳道書》的起源和作者身分，這位牧師指抄寫員在幾個世紀的抄寫過程中將自己的評論附加到原文，但不要讓這質疑上帝的話語，這可視為聖經成長的過程。



克雷格隨後回應道：「我被教導聖經的話語直接來自上帝之口。如果它們確實被一代又一代的文士巧妙地修改並被翻譯者淡化，那麼對我來說，它們的真理就被抵消了。」



兩個人繼續討論聖經，其中一人說聖經「只在人與文化之間設立界限，它否認了人類之美，忽視了所有這些需要個人填補的空白」。



沃斯堡家長活動家霍莉·普萊姆森（Hollie Plemmsons）在社交媒體分享這本書的圖片，聲稱她在沃斯堡學區的圖書館找到了這本書，包括在帕斯卡高中、特雷爾中學，然而該區圖書館館長維克多·查帕（Victor Chapa）拒絕移走這本書。



普萊姆森表示，學生是人家的孩子，他們不屬於這個學區，家長是有權利提出要求，可惜卻被沃斯堡學區完全踐踏。我們也有法律，沃斯堡學區沒有遵守現行法律將這本成人書籍下架。

