培靈會最後的早午夜：靈風吹煦福音揚帆

一連十日港九培靈研經會到最後一天（8月10日），柴培爾牧師在早堂分享安提阿教會宣揚福音的重要性。周曉暉牧師於午堂著藉運送約櫃故事強調事奉要熱心聆聽神的吩咐。馮浩鎏醫生晚堂分享保羅經歷風暴仍堅持傳揚福音。三堂信息匯聚成今屆的總主題「福音、成聖、異象」。



早堂 柴培爾：靈風吹煦福音揚帆



早堂研經會，美國長老會主恩堂榮休牧師柴培爾（Rev. Bryan Chapell）繼續以主題「藉恩典成聖——福音的改變大能」宣講「無遠弗屆的福音」。他指出，使徒行傳時代的安提阿教會，聖靈差遣保羅、巴拿巴作工。



初期教會掃羅逼迫基督徒，信徒以為聖靈的工作靜止了四散，卻將福音傳到小亞細亞，這是古代的橋樑連接歐洲、亞洲和非洲，並且去到安提阿，在此被稱為基督徒成為第一間差派宣教士的教會，將耶穌基督拯救罪人的恩典傳到不同地方，接納不同種族的人。



使徒行傳13章1至12節記載，巴拿巴和掃羅（保羅）展開第一次宣教旅程往巴拿巴的家鄉希臘塞浦路斯，保羅是希臘文化長大的猶太人，被神呼召差派往希臘的宣教士，巴拿巴與保羅互相配合，原是上帝早已的安排。



聖靈仍然向人動工到不同地方、不一樣方式宣教，我們要做是留意聖靈的風怎樣吹，我們就揚起風帆。今天世界越是難阻福音正是傳福音的機會，柴培爾牧師呼籲督徒這樣祈禱：「靈風啊，求祢吹煦，帶領我們要去的地方，改變我們的心，將福音帶去更多人的地方。」



午堂 周曉暉：熱心事奉先聆聽神的吩咐



午堂講道會，宣道會北角堂主任周曉暉牧師講述「利未給我們的九堂生命課」最後一課：熱心聆聽。撒母耳記下6章3至4節記載運送約櫃事件。



大衛沿用以往成功的方法恭迎神的櫃，但用錯了方法沒有按照民數記神的命令利未支派的子孫抬約櫃，而是用迦南文化慣常的牛車，以拜偶像的方法運送。在抬約櫃，牛失前蹄烏撒伸手扶住，耶和華發怒擊殺他。



周曉暉指，世界認為最好的方式不一定是神認為最好的，促請弟兄姊妹滿懷熱誠為神大發熱心工作之先，聽清楚神的吩咐然後才全力奔跑。



晚堂 馮浩鎏：暴風之上耶和華掌權



培靈會最後一夜，海外基督使團國際總主任馮浩鎏醫生在晚堂奮興會繼續以「沒有違背那從天上來的異象」為主題，宣講第十講：「風暴之上」，講述使徒行傳27、28章，保羅離開塞浦路斯遇上風暴，經歷神的安慰。



保羅未曾想過在海上遇大風浪，然而保羅仍放膽講神的道，風暴之中，保羅講了兩次同一字詞：「我勸你們放心」（27:22、25），深信神會成就他所說的話，



上帝的意念和道路並非與人一樣，馮浩鎏醫生引述中國教會歷史為例，1900年中國發生庚子事變（義和團之亂），1900至1920年是中國教會的黃金時期，根據《中華歸主》紀錄，1890年中國信主人數37,000人 ，二十年之後1920年受洗人數366,000人，十倍的增長，庚子事變毀滅教會，但暴風之上耶和華掌權。



馮浩鎏表示，風暴可以是來自人生。在香港大環境的風暴，人需要得到安慰。



隨著95屆港九培靈研經會落幕，大會官網公佈來屆講員已落實，安排如下：



早堂．研經會：黃福光牧師（香港浸信會神學院舊約教授）

午堂．講道會：陳廷忠牧師（澳洲墨本神學院研究院士及高級講師）

晚堂．奮興會：費蘭度牧師 Rev. Ajith Fernando（斯里蘭卡青年歸主協會全國總監）

