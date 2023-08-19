小說《密室》搬上舞台：女鐘錶匠抗納粹庇護猶太人

經典小說《密室》搬上舞台，講述女鐘錶匠彭柯麗一家在納粹統治下庇護被迫害的猶太人故事。演員南·格利分享劇中重要信息，天父在我們需要時提供生活挑戰的車票，該劇8月16日上映，給觀眾帶來一場心靈震撼的體驗。



《密室》（The Hiding Place）以二次大戰荷蘭淪陷為背景，講述女鐘錶匠彭柯麗（Corrie ten Boom）一家在納粹統治下面臨迫害的故事。面對納粹壓力巧妙地將自家古宅改裝成一個藏身之所，用來庇護被迫害的猶太人，將他們送到安全的地區。



在劇中飾演彭柯麗角色的南·格利（Nan Gurley）向《基督郵報》分享《密室》對她的啟發。



她引述劇中一個重要的信息，就是我們的天父能提供一張可以應對生命中各種挑戰的車票。正如彭柯麗在劇中的經歷所顯示那樣，每個人生活在此時此刻都沒得選擇，因此我們有責任去完成天父給我們的使命。



格利還分享從彭柯麗生活中所學到的教訓，雖然彭柯麗和妹妹貝西最終被送往集中營，但他們在這個極度艱難的環境中依然能夠保持信心和希望。她們甚至在集中營中成功地帶進了一本《聖經》，並與其他囚犯分享福音。這個故事教導了她求問上帝的意志，並將困境轉化為機會，無論我們身處何地，都要榮耀神。



舞台劇《密室》以其感人的故事和振奮人心的信息，將於8月16日全球上映，是一部不可錯過的作品，將帶給觀眾一場心靈震撼的體驗。

