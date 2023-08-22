德州藝人團契 陳國安講道：尼希米記水門事件

德州藝人福音團契近日上載真道分解視頻，陳國安牧師解釋尼希米記8章重建聖殿、住棚節靈性復興猶大國民的寓意，視為「水門的復興」；呼籲信徒在靈性枯乾時歸向神，重新回到主面前，思考人生方向和生命投資。



陳國安指出，當時猶大國亡國四面楚歌，尼希米領導百姓重建家園修築城牆，人民希望藉此得到保護抵抗強敵，尼希米卻認為屬靈的保護更重要，得到亞達薛西王允許返回耶路撒冷重建聖殿，舉行八天的奮興聚會，帶來「水門的復興」。



尼希米8章1節：「到了七月，以色列人住在自己的城裡。那時，他們如同一人聚集在『水門』前的寬闊處，請文士以斯拉將耶和華藉摩西傳給以色列人的律法書帶來。」



靈性復興有三個要素：歸回安息、歸向神、歸回神的話。陳國安解釋，歸回安息得到真正智慧，以賽亞書30章15至16節說：「你們得救在乎歸回安息，你們得力在乎平靜安穩，你們竟自不肯。」忙亂只能壞事，自古以來神已經定下安靜等候重新得力的原則。



神也設立了禧年，七個安息年以後第50年定為禧年，利未記25章8至55節記載安息日、安息年的制度是帶出安心交託的信息。



歸向神是叫人歸回自然領悟神創造的大能，體會神工作的奇妙、在日常生活神向我們施予的恩典。陳國安呼籲大家重新得力，用一兩星期時間與家人到郊外度假享受大自然美景，好像以色列人守住棚節一樣，面對大自然認識自己的渺小領悟神的偉大。



尼希米領導百姓舉行八天住棚節，首尾兩天舉行嚴肅會；其餘每天由文士以斯拉宣讀律法書讓百姓明白神的心意。住棚節是讓百姓放下日常繁瑣事務去到神面前，當時猶大國民萬眾一心齊集在耶路撒冷，支搭帳棚守住棚節就大大喜樂，「因耶和華而得的喜樂是你們的力量。」（尼希米記8:10）



歸回神的話包含七種表現：恭敬領受、殷勤學習、專心聽講、明白領悟、心中感動、接納認同、順服聽從，因此猶大國民心中喜樂靈性大復興。



陳國安總結，當我們靈性枯乾就是轉向神的時候，從忙碌生活中退下來去到主面前，重新釐定人生方向，思考生命投資，「以退為進才不致迷失；以退為進才能靈力充沛奔跑天路。」

