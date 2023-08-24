《日本基督教女權運動史》發佈 呼籲教會改革父權制度

日本教界近日掀起女牧按立問題，同誌社大學一神教學際研究中心、東亞傳道會富坂基督教中心7月29日舉行新書發佈會《1970年至2022年日本基督教女權運動史》，有聖公會成員促教會改革父權制度保障婦女地位。



日本基督教媒體Christian Press報導新書發佈會時指，《1970年至2022年日本基督教女權運動史》一書探討日本過去50年基督教界女權運動的發展和未來問題，收錄有關運動的出版物和採訪記錄，剖析人們對男性中心神學和教會組織的失望和憤怒，以及由此引發的衝突。



書中分為三部分，由六個主題組成，包括詳細的年表、評論、專欄文章，以及生活在每個時代四位女性的證詞，編輯和作者來自富坂基督教中心成員。



在發佈會上，首先發言的是日本聖公會成員吉谷女士，提到英國聖公會按立女性的挑戰。她認為，基於性別的歧視並沒有消失，在一個父權社會中，性別相關努力變得更加必要，「這本書提供一些線索，告訴我們採取哪些措施來確保我們所爭取的東西，不會在一個有權結束婦女生命的父權社會中被奪走。」



日本浸信會駒込和平教會渡邊牧師強調，女性按立也面臨將性別問題帶入男性中心教會結構的困境：「我覺得這是融入等級制度方式的問題，我們的信仰團體是否應該遵循迄今為止所建立以男性為中心的結構，還是採取不同的道路來創建一個柔軟而靈活的社區？」



渡邊牧師補充，在談論女權運動時並不否認女性的按立是長期的爭議，呼籲大家重新思考教會結構，可能需要建立一個柔軟而靈活的制度。



是次研究小組主席大嶋談到，牧師在引導時可能面臨的騷擾問題。他認為，教會需要反思和批判地理解權力的分配，不僅由教會的某些人擁有。



最後，日本基督教協進會的藤原佐和子發言，對按立禮中存在的問題表示驚訝，認同需要解決當前教會制度，認為這些問題需要進一步討論。

