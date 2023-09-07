UFO出現美國上空？ 天體物理學家解釋是……

不明飛行物體最近在美國掀起熱潮，美國國會舉行聽證會，社交媒體將聽證會視為觀看《Ｘ檔案》或科幻小說，教會界人士關心人類在宇宙中是否孤獨，你相信有外星人嗎？原來外星人是……。



美國太空總署研究小組5月31日舉行第一場公開聽證會，美國海軍公開在西部飛機拍攝一段視頻顯示有光點在夜空中掠過，後來澄清是一架民航機。國防部認為上空屬於異常的現象只是佔整個數據庫2%至5%。



科爾森基督教世界觀中心主席約翰·斯通斯特里特（John Stonestreet）引用護教學者魯益師（C.S.Lewis）《太空三部曲》（Space Trilogy）認為人類在宇宙並非孤獨，火星和金星可能有居民，是我們同一位上帝的藝術和關懷中誕生的同胞。



然而，魯益師在書中最後一章認為，在浩瀚的宇宙，行星上可能出現有居民但目前還沒有確鑿的證據。



斯通斯特里特認為，一個人對外星生命的看法，其實反映了這個人的信仰觀，周圍的文化影響著我們的世界，塑造出我們怎樣看這個世界，好像戴上一副眼鏡幫助我們理解現實的本質，但同時也可能是一副眼罩，看不清這個世界的本質。



UFO：精神反射 墮落的天使



天體物理學家和辯護者休·羅斯博士（Dr. Hugh Ross）長期以來一直在研究和探索這個問題。從物理學角度，不明飛行物體報告大約99%可以解釋為自然現象，但作為基督徒的他確相信非物質存在。



羅斯博士對外星生物有一套理解，認為人類屬於物質世界，天使屬於精神領域，當了解外星生命和不明飛行物體的說法，就會出現新的可能性。



所謂外星人其實不是字面的解釋，太空生物是精神的表現，因此有人聲稱遭到外星人綁架，羅斯博士視為一個人進入彷彿狀態的精神反射。



此外，他認為不明飛行物體是神秘學的人製造出來的，當我們消除了這個神秘因素，不明飛行物體就自然結束。



另一個可能，不明飛行物體是墮落的天使，以是一種形式出現，約翰一書4章1節說：「一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。」

