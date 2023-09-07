《奇異恩典》誕生250周年 廢除奴隸日舉辦展覽

著名基督教聖詩《奇異恩典》（Amazing Grace）誕生250周年，侯城的博物館舉行展覽，探討約翰·牛頓的一生、他在廢奴運動中的作用，以及《奇異恩典》的寫作和發展。



製作電影紀念廢除販賣奴隸



為慶祝約翰·牛頓（John Newton）創作世界著名讚美詩《奇異恩典》（Amazing Grace）250周年，位於侯城的韋伯福爾斯博物館（Wilberforce House Museum）在「奴隸貿易及廢除國際紀念日」期間，舉辦題為《奇異恩典》的展覽，向遊客開放至11月。



是次展覽屬免費性質，探討約翰·牛頓的一生、他在廢奴運動中的作用，以及《奇異恩典》的寫作和發展。



侯城議會文化和休閒事務負責人羅布·普里查德（Rob Pritchard）表示：「《奇異恩典》是最受認可的讚美詩之一，展覽涵蓋約翰·牛頓的歷史、他對反奴隸制事業的皈依，以及著名讚美詩《奇異恩典》的創作、發展和歷史，這首讚美詩至今仍被眾多音樂家和合唱團演唱。」



該展覽由侯城海事局資助，還包括一部特別委託製作的電影，展示各種各樣的侯城合唱團、歌手和音樂家表演讚美詩，影片將作為紀念販賣奴隸及其廢除國際紀念日（8月23日）。



今年1月1日開始，美國華盛頓的聖經博物館（Museum of the Bible）策劃「探索奇異恩典」線上展覽，展品包括約翰·牛頓牧師的生平、最原初版本的讚美詩集、廢奴主義者韋伯福爾斯（William Wilberforce）的私人信件，以及數十張以這詩歌為特色的專輯和唱片。



前奴隸販子信主經歷



約翰·牛頓生於1725 年，在皈依基督成為英國牧師之前曾是一名奴隸販子。1748 年，他的奴隸船陷入猛烈的風暴，在危難中，文藝復興時期歐洲宗教作家托馬斯·肯皮斯（Thomas à Kempis）「生命的延續不確定」、箴言1章23至26節給他留下深刻印象。



箴言1章23至26節：「你們當因我的責備回轉……我呼喚，你們不肯聽從；我伸手，無人理會……你們遭災難，我就發笑；驚恐臨到你們，我必嗤笑。」約翰·牛頓後來將此事件標記為他歸信基督的開始。



《奇異恩典》的歌詞反映了他的信仰之旅，於1773 年1月1日在白金漢郡奧爾尼的聖彼得和聖保羅教堂首次公開朗讀，後來發表在《奧爾尼讚美詩》上，標題為「信仰的回顧和期望」。



此後，約翰·牛頓繼續傳教，直至1807年去世，即議會廢除大英帝國奴隸貿易九個月後。

