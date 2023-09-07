健康神學講座 許開明：與神緊密走出負面情緒

情緒病是否有解決之道？許開明牧師在紐約神學教育中心舉辦的講座指出，上帝允許人受困時宣洩痛苦，將情緒交給神讓真理引導；處理情緒的方法包括靈修、放鬆身心的活動、與神保持緊密關係等。



上帝容許人真情表達



許開明牧師以詩篇為例，大衛在詩篇109篇6至15節咀咒敵人好像狠毒，上帝讓他這詩篇留世告訴人是有情緒的，所以神允許人在逼迫時真實表達自己宣洩痛苦，反映神是很有恩典，讓我們將情緒交給祂敞開自己，經歷神的醫治和釋放，而且祂樂意聽我們的禱告，當我們痛苦不知道怎樣禱告的時候，祂開出一條道路給我們宣洩。



將現實交給上帝



在處理情緒時，有幾個重要的原則。一般人會隨心所欲地消化負面情緒，但基督徒的方法是將情緒交給神，讓真理引導我們。最重要的是，我們需要將自己交託給上帝，不靠感覺生活，因為感覺是撒旦的工作，會讓我們胡亂地發洩和傷害別人。



此外，在面對情緒時，有兩個原則需要注意：



第一，情緒是真實的，但反應不一定符合現實。約翰福音11章4節，耶穌得知拉撒路死去的消息，即時反應是這個病不至於死是為榮耀神，耶穌不讓情緒控制自己將現實交給上帝。



第二，情緒可能無法立即消失，但我們可以將它們交給上帝。正如耶穌見到馬利亞和馬大時，馬大好像責備耶穌應該早在這裡弟弟就不會死，其實馬大只是向耶穌吐露了自己的真心話，我們應該將真實的想法告訴神，並求祂與我們同行。



另外，面對壓力和負面情緒時，我們還可以使用一些放鬆身心的方法，例如參加體育鍛鍊、戶外活動、想像美好的事物、充足的睡眠、社交支援、大笑減壓、唱歌等。這些方法可以幫助紓緩壓力和負面情緒。



處理情緒9部曲



至於處理情緒，許開明提出9項建議：



1. 了解自己的壞脾氣而改變；



2. 小心受人影響，壞脾氣的人不可與他交往，重點是免得沾染他的惡習（箴言22:24-25）；



3. 安靜反省找出情緒不穩定的原因，改善的不是環境是自己內心的頑固；



4. 學習克制自己脾氣，閱讀有關管理情緒的書，參考別人成功的方法；



5. 學會放手，求主賜給我們勇氣「改變」能改變的，學習順服、「接受」不能改變的，人生有些事情得不到就學習接受，減少迷惘和憤怒；「等候」主的照顧與主保持聯繫，不要離棄祂（箴言22:3）；



6. 學習謙卑讓步，別人沒有責任承受我們的情緒；



7. 學習饒恕愛心待人；



8. 勤讀聖經多祈禱，靈修很重要，每一次靈修就是累積多一次的亮光，有助學習寬恕別人，「脫去一切的污穢和盈餘的邪惡，存溫柔的心領受那所栽種的道，就是能救你們靈魂的道。」（雅各書1:21）；



9. 勒住舌頭。



保持與神緊密關係



試圖希望自己做到最好的人壓力最大，每日想一些肯定自己的句子講給自己聽，例如：神是好的、神愛我、縱使這一刻環境困難神控制一切。



最後，保持與神的緊密關係對於有效紓緩負面情緒也是非常重要的。神讓我們不被情緒牽走，幫助我們管理情緒並轉化這個世界。神的呼召是用祂的恩典，讓我們成為改變世界的人。



該次講座由紐約神學教育中心漢語網絡神學院舉辦，主題：健康神學系列講座八，講員：許開明牧師（紐約神學教育中心研究副總監），講題：從基督教信仰看走出負面情緒之道，日期：8月26日。

