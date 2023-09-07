基督教服務處調查：SEN兒童升小難專注壓力達五成





香港基督教服務處29日發佈「支援SEN兒童升小社交情緒適應」調查，發現五成SEN兒童升學出現壓力、六成家長照顧壓力高企，建議加強情緒訓練和提供家長支援，服務處也提供升小社交情緒小貼士。



香港基督教服務處心橋融合教育服務（第四隊）單位主管杜惠雅指出，過去10年被識別SEN的學生人數增加一倍升至6萬人（未包括學前），疫情三年停課對學童帶來影響特別在社交情緒，是次調查目的包括SEN兒童社交情緒能力及學習情況、家長面對孩子升小困難與壓力、探討升小適應課程對SEN兒童的支援。



五成SEN兒童升學現壓力



調查於今年2月至5月期間網上進行共兩份問卷，首份問卷對象為幼稚園、小學、學前復康服務的老師、社工、專業治療師等；另一份問卷對象為K2至初小特殊學習需要子女的家長。第一份問卷收回158份、第二份問卷收回347份。



當中發現SEN兒童社交情緒能力愈高，整體學業表現及對學校歸屬感愈高。準備或正式升讀小一的SEN兒童，五成多出現壓力，其中34.3%感覺壓力非常高、21.3%壓力頗高；反應最高壓力首三項：53%難以專注、52.2%容易發脾氣、49.3%喜歡依附別人。



六成家長照顧壓力高



六成多SEN家長表示有照顧壓力：36%表示壓力非常高、31.4%壓力頗高；壓力反應首三項：70.6%容易疲倦、58.2％容易發脾氣、32.6％感到緊張。



調查又發現，SEN兒童社交情緒能力與家長壓力兩者有關係。社交情緒能力愈高兒童壓力愈低；子女社交情緒能力愈高家長照顧壓力愈低。



升小適應課程對SEN兒童的支援方面，65%回應升小適應課程只有一般、甚少或從不花時間在情緒管理學習上。62.4%表示幼稚園為高班設計升小適應課程，最多時間推行的學習目標是常規學習，例如排隊、輪候。



個案：情緒影響成績 學校資源助社交



全職媽媽阿玲（化名）透過視頻分享，兒子就讀小二最近確診專注力不足及自閉症譜系，被評估為社交情緒能力較弱，在學校比較情緒波動，與附近的同學有矛盾，老師協助調解，兒子的情緒影響學習成績試過不肯上學。



另一位家長雅賢稱，孩子7歲將升讀小二，4歲時被醫生評估出自閉症言語發展障礙，在學校沒有小朋友與他玩，搭校巴被人佔了坐位不知怎樣解決，作為母親教導孩子處理不到的事情找大人幫忙，希望學校多一些資源協助SEN兒童學習社交，解決情緒問題。



建議增加社交發展、情緒管理課程



基督教服務處建議加強情緒訓練，如升小適應課程增加社交發展及情緒管理的比例；設立家長支援及互助小組，配合實境訓練家長掌握教導兒童管理情緒的技巧，以及加強家長抗壓能力。



服務處並且提供升小社交情緒小貼士：先情、後理、多分享；還有多演練，利用角色扮演、故事、繪畫不同形式拆解情景；多自察，家長如發覺有照顧壓力需尋求支援。

