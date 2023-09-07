Asia CPX研討會：尼泊爾教會外展差傳無懼反皈依法

亞洲教會倍增網絡研討會在線舉行，8月份由尼泊爾的牧者介紹該國宗教政策、教會的差傳挑戰。反皈依法實施基督徒分享福音監禁3年、牧師施洗監禁5年；然而當地教會每周外展差傳，培訓信徒應對信仰爭議。



尼泊爾基督徒人數不足兩成



尼泊爾的科伊諾尼亞帕坦教會（Koinonia Patan Church）主任牧師曼加爾·馬哈詹（Mangal Man Maharjan）首先分享基督教傳入尼泊爾的歷史。



15世紀耶穌會神父開始在世界該地區旅行建立了西藏傳教團，尼泊爾因基督教傳教活動而閉國長達200年。



1951年，該國實現民主制度後各個宣教組織以不同的名義進入尼泊爾。現時基督徒人數約為150至200萬人，根據尼泊爾政府的人口普查數據，基督徒僅佔人口1.75%，約有512,313人。



反皈依法限制基督教傳播



馬哈詹牧師表示，科伊諾尼亞帕坦教會成立於1978年，是一間家庭教會。對基督徒來說，這是一個艱難的時期，因為反皈依法的實施限制了基督教的傳播。



根據現行的反皈依法規定：如果有人皈依基督教將被判處一年監禁，然後需要重新皈依同一宗教（印度教或佛教）。如果有基督徒在分享福音時被抓，他們將被判處多年監禁。如果牧師和福音傳道者通過水洗禮使任何人皈依基督，牧師將被判處6年監禁。



然而，尼泊爾政府修訂了部分法律，基督徒分享福音監禁3年罰款3萬盧比；牧師向歸信者施洗監禁5年罰款5萬盧比。



每周外展差傳 培訓信徒應對信仰爭議



在宗教嚴峻的環境，該教會在尼泊爾不同地區堅持傳福音。馬哈詹牧師表示，建立教會的方法包括：每位基督徒都必須分享福音；每人必須去親戚那裡分享福音；鼓勵每個教會部門出去分享福音。



教會在2020年設定了目標和願景，計劃在7至9個地點為目標區域或任務場所，每周去一次，定期傳福音，並持續五年。



該教會還計劃每周分成七組，前往每個目標地區或宣教區，並為那些需要醫治和奇蹟的地區和人民祈禱。教會繼續進行聖經學習，聚集信徒及建立教會團契，還將培訓門徒來照顧教會的不同部門，持續挑戰和鼓勵他們去分享福音。



傳道者或教會成員也接受短期培訓，包括基礎的傳福音培訓、如何處理信仰爭議的問題、建立良好的關係、作基督徒良好的見證。



最後，馬哈詹牧師感恩，尼泊爾人對福音非常開放。



亞洲教會倍增網絡研討會（Church Planting Multiplication in Asia Webinars）由Asia CPX發起。Asia CPX由一群牧師和事工領袖與亞洲2020合作成立，願景希望透過門徒訓練和教會差傳，在整個亞洲大陸上看到神的大能運行。



該次網絡研討會系列於今年1月開始，來自泰國、伊朗、巴基斯坦、蒙古、越南、尼泊爾的牧者分享本國對基督教的政策、教會差傳事工和植堂的狀況，目的建立聯繫互相交流彼此學習。

