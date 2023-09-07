明光社談基因改造 雷競業：未現半豬半牛怪物

基因改造的討論一直引起廣泛關注，明光社在《茶餘飯後的神學》視頻節目從物種改造、生態系統、醫學、倫理探討牽涉基因改造的問題。中國神學研究院教授雷競業指，人類自古已進行基因改造，暫時未創造出半豬半牛怪物。



在節目開首，主持人明光社總幹事蔡志森提出，基因改造是否違背了創造秩序？中國神學研究院（神學科）教授雷競業表示，基因改造的概念並不新鮮，人類自古以來就在進行各種形式的基因改造，例如透過混種繁殖獲得更好的農作物和寵物品種，飲食中的穀物也是經過長期改良和人為選擇培育出來。然而，隨著科技的進步，基因改造的問題變得越來越複雜，牽涉到人類自身的問題。



基因改造帶來經濟效益，但同時也存在風險。舉例來說，基因改造蚊子去除吸管，在細微之間也牽涉到生態系統的平衡問題，如何平衡風險和利益成為關鍵。



此外，基因改造是否違背了創造秩序也成為人們關注的焦點，上帝創造生物各從其類。雷競業指，目前的基因改造仍然在生物種類之內進行，並沒有像一些人擔心的那樣創造出半豬半牛等奇怪的生物。



談到基因改造在人身上的應用，問題更為複雜，例如透過人工受孕或代孕母製造所謂的理想人類。若不符合期望的後果出現，是否會對嬰兒的愛減少？蔡志森認為，生兒育女是一項寶貴的教育經歷，它給予我們學習無條件愛的機會，人們需要珍惜和擁有他們所擁有的。



雷競業亦指出，人類的多樣性和個體的獨特性是不可或缺的，理想人類這一想法引發了對於把基因改造視為社會定型的工具。



在預防先天性疾病方面，基因改造被認為是一個有潛力的方法，雷競業表示目前醫學和倫理學的知識仍然有限，需要進一步的研究和討論思考。例如，自閉症背後的因素復雜，追求基因改造來預防這種疾病是否值得冒風險還需深入考慮。

