《德蘭修女與我》電影節最佳影片：揭露聖人信仰危機

榮獲意大利蒙特婁世界電影節（Mirabile Dictu International Film Festivall）最佳影片《德蘭修女與我》（Mother Teresa & Me）揭露德蘭修女的信仰危機，及後成就天主的呼召，電影將於10月5日在美國上映。



《德蘭修女與我》（Mother Teresa & Me）由卡邁勒·穆薩萊（Kamal Musale）執導，講述一位年輕孕婦卡維塔的故事。她被男友拋棄後前往印度加爾各答尋求安慰，並在了解德蘭修女的生活後找到人生希望。



劇中講述卡維塔面臨著生下孩子還是墮胎的選擇，但在了解到德蘭修女反墮胎立場後，受到德蘭修女無私的愛和對他人的負擔的啟發。



電影同時揭露德蘭修女的信仰危機。德蘭修女在一封信中透露向神父懺悔講述自己遇到信仰危機，該信在2007年即她去世十年後被公開，揭露了她獨自度過心靈的黑夜。在其親筆信日記透露在加爾各答工作的時候，自言笑容好像是一個面具遮掩一切，自己飽受孤單折磨，上帝好像離棄了她，獨自面對靜寂虛空，甚至祈禱也不能言喻於口。



當時耶穌會教士James Martin卻認為，廣大的信眾視德蘭修女是聖人，然而聖人亦會有信仰的掙扎，有時比一般人還困難。



飾演德蘭修女的杰奎琳·科爾納茲（Jacqueline Fritschi-Cornaz）稱，這部電影讓她回想起自己作為一名女演員所經歷的黑暗時刻，試圖感受德蘭修女所經歷的一切，尤其是她在這種孤獨之中失去支持，連神父也不能真正幫助她，以致陷入信仰的危機。



科爾納茲表示：「我認為這是非常鼓舞人心，確實是我們想要在這部影片中關注的重點，對觀眾來說是鼓舞人心的，可以真正激勵他們堅持自己的夢想和繼續前進。」



她還表示，在這部電影的製作過程中前往印度，親眼目睹種姓制度，並與貧困人民互動。電影收益捐贈給致力於幫助被遺棄兒童、貧困和殘疾人士的慈善組織。



《德蘭修女與我》電影門票可於在參與有關慈善活動之劇院出售。



德蘭修女1910年8月26日生於斯科普里（現今馬其頓首都），1910年領洗，原名依搦斯．崗莎．博扎丘（Agnes Gonxha Bojaxhiu）。1946年受感召獻身服務加爾各答貧民；1979年獲諾貝爾和平獎；1997年在印度逝世在當地國葬；2003年獲教宗若望保祿二世列為真福；2016年被天主教會封為聖人。

