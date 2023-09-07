新學年開鑼 團體設「 Open 噏」24小時守護學童情緒

新學年開始，學生與家長到面對不同挑戰與情緒壓力，有團體開設情緒健康網上支援平台「 Open 噏」；香港信義會社會服務部捐贈物資給基層家庭兒童迎接新學年；新福事工協會免費剪髮減輕基層家庭經濟負擔。



「 Open 噏」24小時情緒健康網上支援



學校通常設有駐校社工或輔導老師支援學生情緒，此外亦可尋求社區資源。青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏——開學期間限定心事台」由香港小童群益會、香港明愛、香港青年協會、聖雅各福群會、香港青少年服務處共同營運，聯同香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心合辦，於去年8至9月期間設立，24小時透過網上平台、電話及其他社交媒體與每位學生一起走過開學的日子，當中有義工當值真人文字對話，對象為11至35歲青少年，陪伴他們一起面對情緒低谷，對話內容保密。



「 Open 噏」平台另有不同主題文章幫助青少年和家長了解內在情緒，例如《營造和諧的家庭》四大要點，包容體諒、關懷屋企人、坦誠溝通、調整自己情緒；還有《了解焦慮緊張不安的原因》，鼓勵人正向思想、接納自己的不完美、日常生活減少咖啡酒精等飲品，以及《處理人際關係應對情緒勒索方法》，勇於表達自己，坦然向對方說不、認清楚自己的需要等。



該平台亦會舉辦不同活動，為中學生和大專師生入校宣傳、舉行社區心理健康教育工作等。



網上網下社區資源連結青少年



創辦團體在平台以外分別設立不同的社區資源：香港青年協會有「uTouch Portal」（網上輔導平台），透過不同網絡平台連結網上青年，為他們提供線上線下支援及發展活動；香港明愛「連線Teen地——網上青年支援隊」，由一群在網上遊走的外展社工組成等。



信義會送檯燈、新福免費剪髮



另外，基督教香港信義會社會服務部為了迎接新學年開始，一班義工早前在信義會北區青少年綜合服務中心，將捐贈得來的護目檯燈、燈泡等送贈給小朋友，期望他們有一個舒適的閱讀和學習環境。



新福事工協會幫助新來港會員家庭孩子迎接新學期，除了資助學童購買新鞋子，還安排義工為學童免費義剪，盼望能減輕他們家庭的經濟負擔，義工團隊更為孩子臉或手彩繪精美圖案，給他們愛與關開心上學。

