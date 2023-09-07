衝突是短暫‧關係是永遠：講座探討華人移民家庭愛與恨

衝突是短暫‧關係是永遠，成立9年的愛與衝突和睦事工將於本月9日舉辦講座，探討華人移民家庭愛恨情仇，祈盼在衝突發生時尋求神，以基督的愛回應衝突，這是關係復和致勝之道。



愛與衝突和睦事工9周年慶典，9月9日舉辦特別講座，題目：「華人家庭的愛恨情仇——愛與衝突」，地點：洛杉磯國語浸信會嘉惠堂。



大會邀請國際真愛家庭協會會長葉高芳牧師主講，探討華人移民到北美家庭面對異鄉文化、生活、價值觀與信仰，產生衝突之時如何在主裡面復和修補關係。相信在衝突發生之時尋求神、尊重真理、以基督的愛回應衝突，神必為我們發聲，也是關係復和致勝之道。



創辦人劉哲沛律師夫婦接受北美好消息電視台Good TV專訪時表示，創立該事工本著 三個C：1. 「Calling」呼召人成為和平使者；2. 「Coaching」訓練裝備及按照聖經真理回應衝突；3. 「Cultivating」培植教會和社區和睦文化的土壤。



讓衝突成為榮耀神、服侍人生命成長的機會，深信神在我們衝突中並沒有缺席。



愛與衝突和睦事工2014年成立，呼召人在衝突中領受福音活出愛，並以歌羅西書1章28節為異象與使命：「我們傳揚他，是用諸般的智慧勸誡各人，教導各人，要把各人在基督裡完完全全地引到神面前。」



同時，透過社區、家庭、教會三路線推展有關事工。用行動進入社區關懷服務；藉著和睦營會促進家庭成員之間的關係；與教會合作，以基督教價值觀協助個人和家庭，學習有效溝通和衝突處理的課題。

