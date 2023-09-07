日本舉行「紀念香港祈禱會」：後真相衝擊21世紀社會

紀念香港祈禱會7月22日在大阪基督教中心舉行講座，題目：「東亞民主與和平的危機：基督教的作用和可能性」，探討後真相時代教會如何超越立場差異、基督教世界對「戰爭與和平」的三種立場、信仰遇上政治真理在哪？



「後真相」時代超越立場差異



關西學院大學神學部教授蘆名定道在演講開始提到「後真相」現象是21世紀的一個嚴重問題。真相、客觀事實已經變得極其不明朗，具體來說，假新聞盛行，不相信大眾媒體和政客信息的態度蔓延，沒有任何一句話說「真相已經結束」或「真相不再真實」，這意味著「我不能談論它」的態度很普遍。



近年來，信息戰在「戰爭」中尤為普遍。蘆名定道討論基督教世界中關於「戰爭與和平」的三種立場：在基督教歷史上不是主流但在現代門諾派中可見的「絕對和平主義」，以及宗教上提倡的戰爭。



「聖戰論」的立場是盡量避免戰爭，「正義戰爭論」的立場則是只要有一定的合理性，戰爭就不可避免。不同的國家和神學有不同的主張，為自己爭論有一種張力。蘆名定道還強調祈禱會的重要性，他說：「戰爭一旦開始，我們所能做的就是盡快結束它。在戰爭開始之前制定策略並做好充分的準備很重要。」



信仰遇上政治真理在哪？



圓桌討論的第二部分由同志社大學助教三輪地塩主持，與會者就基督徒應該如何思考和平、戰爭與真理交換意見。金城學院大學准教授松谷曄介表示，在思考和平時「人與人之間的具體聯繫」很重要，他補充指近年發現困難之一是「國家之間的問題是單一」。例如，前日本首相安倍晉三去世，他的政治意識形態在日本引發爭論時，台灣基督教長老會的牧師們為他唱了一首名為《永恆的愛》的歌曲。



松谷曄介說：「儘管我們想建立一個和平網絡，但我們意識到我們所處的位置不對。」



「紀念香港祈禱會」為2020年10月30日發起的香港祈禱運動，與香港淵源深厚的金城學院大學准教授松谷曄介（曾為中文大學崇基學院神學院榮譽副研究員）及十二名來自不同教派的牧師組成，邀請香港牧者和研究人員在線上定期舉行祈禱會。

