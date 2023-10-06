Asia CPX研討會：泰國村民神蹟醫治

泰國是佛教大國，基督徒約佔0.7%，教會如何打開福音缺口？生於泰國的馬丁牧師在亞洲教會倍增網絡研討會分享，他的教會推出「數據門徒訓練」4人一隊、佈道材料採用地道詞語。結果不少人信了耶穌，戒掉酗酒、賭博，還有癱瘓的女士被耶穌醫治。



基督教在泰國興起 源於歸主運動



The Gospel Engine教會的德懷特·馬丁牧師（Dwight Martin）分享，本身在泰國出生及長大擁有雙重身分，既是泰國人又是美國人，對於基督教在泰國的興起，源於一場運動。



2016年泰國北部碧差汶省興起一場歸向基督的運動，發起人是索姆薩克牧師（Pastor Somsak）。索姆薩克22歲聽聞福音後歸信基，1987年成立「耶穌基督自由教會協會」（Free in Jesus Christ Church Association）。



該教會一直在附近村莊植堂，願景是在每個村莊建立一個家庭教會，泰國所有省份的每個區都有區會，但大多數地方沒有基督，因此教會需要更多的傳福音。2016年已有8間教會，計劃在2020年建立千間教會、10萬人信主，截至2020有2,971個家庭教會。



教會活動的場地是利用開放的村莊會議空間，門徒訓練就是傳福音 ，一旦有人表現出有興趣向耶穌祈禱，領袖們就會在48 小時內拜訪邀請附近的親戚到他們家中進行一系列家庭聚會，他們在感興趣的人家裡準備飯菜，營造歡樂的社區氛圍。



數據門徒訓練分析差傳策略



馬丁指出現時泰國的基督教情況，在泰國94%的農村沒有基督徒，泰國人本身有自己的宗教信奉佛教，對其他宗教不感興趣，信教目的為解決人生問題。事實上，他們信奉其他神祇是找不到答案，惟有信奉真神耶和華，因此建立關係是重要的。



馬丁表示，泰國人聆聽福音期望牧師帶給他們甚麼，於是推動「數據門徒訓練」（data driven discipleship）收集數據，「如果我們要去一個新的省份必須從一個地區到另一個地區，但我們去之前先去村莊，而且在線訪問該地區的情況，收集數據整理成為數據庫。」



在泰國北部偏南區彭世洛省（Phitsanulok）有87條村莊，48,025人，只有1間教會，未接觸福音的村莊有86條。數據分析顯示，99%的村莊未有福音傳到，47,960人未聽聞福音，只有0.14%是基督徒。



4人一隊 佈道材料用地道詞彙



制定門徒訓練後團隊每星期可以覆蓋20條村莊，每個團隊每周就可以傳福音20次；如果有86條村莊教會需要5個團隊，每個團隊4人大約要20人，教會就需要專門的牧師來培訓信徒出去佈道。



馬丁發現佈道隊員著重關係需要互相支持，如果出去的時候沒有人陪伴就失去耐心。他於是訂下策略：第一次用一星期出去指定的村莊，告訴村民是來傳平安的福音，沿著每條街尋找人，盡力讓每一個人都聽到耶穌好信息和分享見證。



當地的村民平均55歲，所以佈道的材料用大字，而且避免用基督教的詞彙，遇到的村民都慨嘆生活好像在一個被捆綁的深淵世界，無法擺脫，沒有出路，因為他們都是窮人，覺得一生盡了力都沒法轉變。



佈道隊員就告訴村民上帝可以幫助他們，分享自己的得救見證耶穌如何將一個人從罪惡中釋放出來。宣講的時候不用基督教的術語如「罪」，改用他們的詞如「業力」。



很多人都願意傾聽神蹟就發生，有人信了耶穌，酗酒的不再酗酒、賭徒不再沉迷賭博。 還有，一位癱瘓的女士無法行走，主耶穌醫治了她，這位女士相信了上帝創造的神蹟，而且改變了她感受到天父的愛，心裡充滿快樂。



亞洲教會倍增網絡研討會（Church Planting Multiplication in Asia Webinars）由Asia CPX發起。Asia CPX由一群牧師和事工領袖與亞洲2020合作成立，願景希望透過門徒訓練和教會差傳，在整個亞洲大陸上看到神的大能運行。

該次網絡研討會系列於今年1月開始，來自泰國、伊朗、巴基斯坦、蒙古、越南、尼泊爾的牧者分享本國對基督教的政策、教會差傳事工和植堂的狀況，目的建立聯繫互相交流彼此學習。

