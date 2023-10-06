普世教協「創造日」祈禱會：酋長促保護亞馬遜森林

普世教會協會推動的「創造日」（Creation Day）於9月1日開始，並於首日舉行線上祈禱會，來自世界各地宗教領袖盼共同努力保護上帝創造物；巴西酋長達達博拉里拍片，並呼籲人類不分種族信仰保護亞馬遜森林及瀕臨絕種生物。



酋長拍片：保護亞馬遜森林



在線上祈禱會，巴西酋長達達博拉里（Cacique Dada Borari）分享參與長篇紀錄片《信》（ The Letter ）的演出，該片以教宗方濟各的《願祢受讚頌》為藍本， 旨在激勵一代人關心人類共同的家園，於去年10月在羅馬梵蒂岡首映。



達達博拉里指出，希望透過紀錄片人們更多認識上帝創造的大地和反思未來的世界，提高人們警覺何謂美善，在主裡找到價值，也為下一代的孩子對創造主培養敬虔的心，而所有未來的人都需要受到尊重，包括今天地上的人。



他期望未來的下一代比我們這代人做得更多，擁有更多的良知，拍片就是為了這使命：「願人類不分種族、信仰，團結一起保護亞馬遜森林，地上每一物種尤其瀕臨絕種的物種，正在向我們發出呼喊，願我們將生命傳遞出去，當每一個小生命連結的時候，將會構成一個大的生命體。」



達達博拉里認為，如果河流、小溪、泉水不存在，每一個人都不能生存，人類倚靠水源而生，需提高意識和知識，重視大自然、森林、土地，「因為造物主安放我們在地上，我們有責任保護這片大地，就是神的創造物，願主潔淨我們的思想，以清純的心保護大自然。」



創造日：響應全球環境責任



普世教會協會於網站發佈消息，隨著「創造日」的開始，同時展開為期一個月的「創造季」（Season of Creation），今年創造季節的主題靈感源自先知阿摩司的話：「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。 」呼籲世界各地23億基督徒加入「公平與公義之河」，共同努力作為上帝創造物的管家。



創造季從9月1日開始至10月4日聖方濟紀念日（Feast of St Francis of Assisi）結束。聖方濟各亞西西被視為生態聖人，創造季旨在振興和團結基督教社區，促進人類承諾管理共同的家園。



創造日源自君士坦丁堡正教會普世牧首狄米特里奧斯一世（Dimitrios I） 於1989年宣佈該天為創造祈禱日，並且由普世教協及天主教會的「願祢受讚頌運動」（Laudato Si Movement）、其他普世教會成員發展至今，以響應全球環境責任的呼籲。

