播神發起福音運動 郭文池促教會進社區讓人轉向神

香港播道神學院發起「行在社區的福音」運動，郭文池院長在8月27日培靈會以「黑暗等待光明」為題，呼籲教會走進社區讓人看見上帝之光，該運動目前有26間教會共263人參加，為播道神學院90周年院慶重頭活動之一。



郭文池從馬太福音4章12至17節分析，耶穌剛出來傳道聽到約翰下了監，然後北上去加利利的省份。耶穌出道時在一個很差的政治環境，祂似乎在逆境下退避；在拿撒勒傳道不受歡迎然後往加百農去，該地成為傳道的中心，耶穌似乎在反對下退縮。



然而，祂是回應先知以賽亞的預言（以賽亞書9:1-2），耶穌走到西布倫地和拿弗他利地傳道，那裡的人與外邦人交往被人藐視。耶穌走進黑暗的地方傳道，福音的本意是讓黑暗的人看到光明。



耶穌從那時候就傳起道來，呼喚：「天國近了，你們應當悔改！」天國是上帝權能彰顯的地方，天國就在人的心裡，改變人的心天國就近了；天國是要將上帝的作為讓人悔改，悔改意思就是回轉，回頭來看見上帝。



郭文池指出福音派教會的弊處，只顧在光裡工作，因為安全、方便、教會增長；在黑暗的地方危險教會未必增長，「面對人生黑暗社關不是一個答案，教會單單走出社區都不是答案，是要好像耶穌一樣帶著上帝的愛，走進社區讓人轉回上帝。」



他指，教義不在頭腦，是影響人生，是傳出去的，耶穌大使命是叫萬民作祂的門徒，整個世界是教會的工場。



郭文池表示，播道神學院舉辦「行在社區的福音」運動，盼望香港1400間教會，每一間都能夠走進社區，讓當中的人看到上帝的光明。教會不單是做社區的關懷，是帶著上帝的使命讓人認識神以至整個家庭都轉變，盼望這個運動燃燒大家成為整個香港教會和社會的祝福。



「行在社區的福音」為播道神學院90周年院慶重頭項目之一、為期一年的屬靈運動，旨在召集香港眾教會於未來一年反思及實踐福音與社區結連的題目，現時有26間教會共263人參與。

